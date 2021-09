iOS 15, iPadOS 15 i watchOS 8. Wiemy, kiedy się pojawią

Wrześniowy Apple Event dobiegł końca. Poznaliśmy iPhone’y 13, nowe iPady i zegarki, ale daty premiery zapowiadanych od dłuższego czasu systemów iOS 15, iPadOS 15 i WatchOS 8 zabrakło. Cóż, tylko na moment.

Zarówno iOS 15 i iPadOS 15, jak i watchOS 8 trafią do dystrybucji już 20 września – poinformował Apple niedługo po zakończeniu transmisji. Oznacza to, że dokładnie o cztery dni wyprzedzą iPhone’a 13, co przeczy pierwszym doniesieniom mediów, które jeszcze w trakcie konferencji jako możliwą datę wskazywały 23 września. Ostatecznie jedyną niewiadomą pozostaje w tej chwili już tylko macOS Monterey.

Tak czy inaczej, powtórzmy, nowe oprogramowanie jest tuż za rogiem, a wraz z nim m.in. agregacja powiadomień, tryby skupienia, wypudrowane Safari i odświeżony FaceTime z funkcją zapraszania do konwersacji osób spoza ekosystemu Apple na czele.

Dodatkowo, sporo nowości czeka samego iPada. Tablety w końcu doczekają się biblioteki aplikacji i skalowalnych widżetów, znanych wcześniej z iOS 14. Otrzymają też usprawnienia w zakresie wielozadaniowości i „półkę” do kaskadowego układania okien, co powinno w znaczącym stopniu zwiększyć komfort pracy z wieloma apkami naraz.

Zegarki to z kolei przede wszystkim nowe scenariusze treningowe, a mianowicie pilates i tai chi, ale też chociażby nowe tarcze i wspomniane już skupienie.

Jak to się sprawdzi w praktyce, przekonamy się niebawem. Powtórzmy: 20 września.

