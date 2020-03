Masz telefon iPhone lub tablet iPad? 24 marca zrób aktualizację!

24 marca telefony oraz tablety Apple otrzymają kolejną aktualizację. iOS 13.4 i iPadOS 13.4 tego dnia pojawią się na tych urządzeniach, przy czym głównie użytkownicy tabletów będą naprawdę ucieszeni. Pojawi się bowiem wsparcie dla... trackpadów!

Wszystko to dzieje się w oparach ostatnich premier, które rzecz jasna opisaliśmy dla Was na Telepolis (zapraszamy do przeczytania). Przypomnijmy, iPady były w stanie współpracować z zewnętrznymi trackpadami, jednak było to rozwiązanie dedykowane dla osób niepełnosprawnych. Z tego powodu było ono również bardzo ograniczone. W iPadOS 13.4 to zostanie zmienione - obsługa takich akcesoriów będzie szeroko wykorzystywanym przez system dodatkiem.

Dzięki tej aktualizacji, wszystkie iPady będą w stanie pracować z Magic Trackpad oraz Magic Mouse, natomiast wszystkie iPady z 2019 roku (12,9 / 11 cali) będą zgodne z nowym akcesorium Magic Keyboard. Miły ruch ze strony Apple!

Poza tym, nowe oprogramowanie do telefonów i tabletów ma zawierać większe lub mniejsze poprawki bezpieczeństwa oraz te dedykowane wydajności. Należy jednak podkreślić, że najbardziej ucieszeni będą zdecydowanie posiadacze iPadów, które jak widać najwięcej zyskują nie tylko na premierze nowych urządzeń, ale i software'u.

