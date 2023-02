Dwa smartfony Infinix w lepszej cenie. Promocja wciąż trwa

Infinix zaprasza do korzystania z promocji, w ramach której dwa smartfony tej marki są dostępne w obniżonej cenie. Chodzi między innymi o model Zero Ultra z aparatem 200 Mpix i szybkim ładowaniem o mocy 180 W.

Infinix Zero Ultra to pierwszy smartfon z opracowaną przez jego producenta technologią błyskawicznego ładowania 180 W Thunder Charge. Pozwala to naładować baterię w tym urządzeniu od 0 do 100 % w zaledwie 12 minut. Jest to również pierwszy telefon tej marki z głównym aparatem fotograficznych o rozdzielczości 200 Mpix. Urządzenie ma też ultraszerokokątny aparat 13 Mpix oraz 32-megapikselowy aparat do selfie.

Więcej informacji na temat tego smartfonu znajdziecie w naszej recenzji (link poniżej) oraz w katalogu TELEPOLIS.PL.

Zobacz: Infinix Zero Ultra – 200 Mpix i błyskawiczne ładowanie w pięknym wydaniu

Infinix Hot 20i jest wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz z maksymalną jasnością 500 nitów i trybem ochrony wzroku przed niebieskim światłem. Dostępny jest w konfiguracji 4/64 GB, z możliwością poszerzenia RAM-u do 7 GB. Za płynne działanie urządzenia odpowiada układ MediaTek Helio G25.

Dostępność i cena

Z promocji na smartfony marki Infinix można skorzystać w sklepie internetowym infinixstore.eu oraz u autoryzowanych partnerów handlowych producenta. Cena modelu Infinix Zero Ultra wynosi 2499 zł (o 500 zł taniej), natomiast model Infinix Hot 20i jest dostępny w cenie 549 zł (taniej o 50 zł).

Zobacz: Infinix rzuca konkurencję na glebę. Tak się robi budżetowce (test)

Zobacz: Infinix pokazał smartfon nowej generacji. To efekt współpracy z JBL

