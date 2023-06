Polacy wkrótce kupią smartfon z bezprzewodowym ładowaniem 50 W

Infinix ogłosił wprowadzenie na rynek najnowszego smartfonu z serii Note 30 – Note 30 VIP, wyposażonego w bezprzewodowe ładowanie 50 W. Jest to również jedno z pierwszych urządzeń z układem Dimensity 8050. Smartfon zadebiutuje również w Polsce.

Seria smartfonów Infinix Note 30 rozrasta się. Po trzech wcześniejszych modelach dołączył do nich Infinix Note 30 VIP, który zwraca uwagę kilkoma interesującymi cechami.

Zobacz: Infinix prezentuje smartfony z serii Note 30

Pierwsza z nich to ładowanie. Dzięki zastosowaniu technologii All-Round FastCharge użytkownicy modelu Infinix Note 30 VIP będą mogli zasilić smartfon przewodowo z mocą 68 W, a także niewiele wolniej bezprzewodowo, z mocą 50 W. Jest ono w stanie naładować akumulator telefonu o pojemności 5000 mAh do 50% w zaledwie 30 minut. Ładowanie przewodowe 68 W pozwoli z kolei w pół godziny naładować smartfon od 1% do 80%.

Jak podkreśla producent, technologia All-Round FastCharge pomaga także w utrzymaniu długiej żywotności akumulatora, zapewniając mu wysoką wydajność do 1000 cykli ładowania. Note 30 VIP ma także zasilanie obejściowe, podczas którego akumulatorowo nie jest ładowany, dzięki czemu smartfon się mniej nagrzewa, a bateria nie ulega dalszemu rozładowaniu.

Ekran AMOLED, szybki SoC i aparat 108 Mpix

Infinix Note 30 VIP to smartfon z ekranem AMOLED o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Wyświetlacz osiąga jasność do 900 nitów, obsługuje 100% przestrzeni barw DCI-P3 i został wyposażony w tryb ochrony oczu certyfikowany przez TÜV Rheinland.

Sercem modelu Infinix Note 30 VIP jest nowy układ MediaTek Dimensity 8050 wykonany w litografii 6 nm, osiągający taktowanie do 3 GHz. Pracę układu wspiera rozwiązanie HyperEngine 5.0. Układ chłodzenia cieczą wykorzystuje 11 warstw materiału chłodzącego na powierzchni 2890 mm².

Infinix Note 30 VIP jest wyposażony w 256 GB pamięci masowej i 12 GB pamięci RAM, z możliwością rozszerzenia jej wirtualnie do 21 GB (12 GB + 9 GB).

Dodatkowo Note 30 VIP otrzymał także opracowaną przez Infinix technologię UPS (Ultra Powerful Signal). Producent chwali się, że dzięki optymalizacji algorytmów oprogramowania UPS może zwiększyć siłę sygnału komórkowego nawet o 20% oraz siłę sygnału Wi-Fi nawet o 100%, umożliwiając stabilne połączenie nawet w obszarach o słabym sygnale, takich jak windy czy piwnice.

Note 30 VIP ma główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix. Zastosowano w nim m.in. technologię automatycznej gradacji kolorów, pozwalającej robić udane zdjęcia niezależnie od warunków oświetleniowych. W menu aplikacji znajdziemy ponadto tryby takie jak Super Night Mode, pozwalający na wykonywanie wyraźnych zdjęć w nocy, Sky Remap, dzięki któremu można zmienić wygląd nieba na zdjęciach, oraz Dual View Video, czyli nagrywanie jednocześnie przednią i tylną kamerą. Smartfon ma także dwa aparaty 2 Mpix (makro i czujnik głębi) oraz przedni aparat o rozdzielczości 32 Mpix z lampą błyskową.

Note 30 VIP jest także wyposażony w podwójne głośniki stereo z certyfikatem Hi-Res, dostrojone przez JBL. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 13 z interfejsem XOS 13.

Globalna cena tego modelu wynosi 299 USD, czyli niecałe 1250 zł. Po światowej premierze producent zapowiedział, że telefon trafi też do Polski, chociaż data i cena nie są jeszcze znane.

Źródło zdjęć: Infinix

Źródło tekstu: Infinix