Ile za opaskę Xiaomi Mi Band 7 w Europie? Więcej niż rok temu

Już niedługo do Europy trafi opaska Xiaomi Mi Band 7. Okazuje się, że ona również podrożeje. Niestety.

Xiaomi w przypadku elektroniki noszonej nie postawił na zegarki, ale na tanie opaski. Niedawno w Chinach oficjalnie zadebiutowała opaska Xiaomi Mi Band 7. Teraz przyszedł czas na przecieki o europejskich cenach tego urządzenia.

Xiaomi Mi Band 7 już niedługo w Europie. Ile będzie kosztować?

Przypomnijmy: model oficjalnie zadebiutował pod koniec maja i kosztuje 239 lub 279 juanów. Wszystko zależy od tego, czy dany egzemplarz ma NFC. To od około 154 złotych do 180 złotych. Nikogo nie dziwi to, że w Europie kwota będzie bardziej pokaźna. Jak bardzo? Cóż, bardzo. Według najnowszych przecieków Xiaomi Mi Band 7 w Europie ma kosztować w przedziale 50-60 euro.

Nie wiadomo jaka dokładnie wersja pojawi się w Europie. Już teraz wiemy jednak, że nowa opaska będzie droższa niż jej poprzedniczka. Ona kosztowała bowiem 46 euro. W sytuacji, w której nowy Mi Band 7 kosztowałby jednak bliżej 60 euro - za 59 euro jest już dostępna opaska Huawei Band 7.

Przypomnijmy: opaska ma wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,62 cala i akumulator o pojemności 180 mAh. Niestety zabrakło funkcji GPS. Opaska jak standardowo potrafi wspomagać różne metody uprawiania sportu.

