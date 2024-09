Ile pamięci potrzebujesz w telefonie? (ankieta)

O ile pamięć RAM jest trudna do oszacowania, raczej zdajemy sobie sprawę z naszych potrzeb dotyczących pamięci wewnętrznej w telefonie.

To jaka wersja pamięci?

Jesteśmy świeżo po premierze nowych iPhone'ów 16 i iPhone'ów 16 Pro firmy Apple i w kwestii pamięci wewnętrznej obserwujemy stagnację. Jedynie najwyższy model Pro Max startuje od 256 GB, tymczasem cała reszta urządzeń ma bazowo 128 GB. Jest to o tyle kuriozalne, że nie rozmawiamy tutaj o telefonach z niskiej czy średniej półki cenowej, tylko właściwie w całości o segmencie wysokim. Bo jak inaczej traktować telefony w cenach od 4000 zł?

Swego rodzaju przeciwwagą jest tutaj podejście Motoroli, która w tym sezonie jedzie na bogato w nawet najtańszych telefonach. A już taka średniopółkowa Motorola Edge 50 Neo, w cenie około 2000 zł, wita nas 12 GB pamięci RAM i aż 512 GB pamięci wewnętrznej. Wprawione oko dostrzeże w specyfikacji, że nie są to może rekordowo szybkie pamięci, ale podczas użytkowania praktycznie nie zauważymy różnicy. Tylko czy my faktycznie potrzebujemy aż tyle miejsca?

Wybór wariantu pamięci to szukanie idealnego miejsca między oszczędnością i realnymi potrzebami

Wśród znajomych influencerów dominuje podejście zakupu wariantu pamięci o oczko większego niż podstawowy. Takiego iPhone'a 16 Pro pewnie braliby w wersji 256 GB zamiast 128 GB. Jeszcze wyższe warianty pamięci wybierają jedynie, gdy muszą sobie zrobić jakieś większe koszty w firmie, bo co do zasady uważają je za stratę pieniędzy. No ale to influencerzy ze ściśle określonymi wymaganiami.

Osoby spoza branży influ czy mobilnej, dla których telefon to zwyczajny przedmiot, a nie jakiś obiekt kultu wybierają natomiast zwykle najniższe warianty pamięci i w razie problemów wspierają je jakąś niedużą, dodatkową chmurą, czy to Apple'a, czy Google'a. Użytkownicy Androida często też dzielą się obawami dotyczącymi pamięci RAM, która jest dla nich jakimś mistycznym remedium na wszelkie androidowe troski.

Wszystko to są jednak swego rodzaju dowody anegdotyczne, bezpośrednio skorelowane z bańką osób, z którymi spędzam czas. Stąd poniższa ankieta i pytanie otwarte — z jaką objętością pamięci wewnętrznej telefonu jest Wam najbardziej po drodze?

Ankieta Pamięć wewnętrzna telefonu. Ile to w sam raz? 512 GB 1 TB i więcej do 32 GB 64 GB 128 GB 256 GB

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis