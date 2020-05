Ile jesteś w stanie wydać na nowy smartfon? Odpowiedz w ankiecie

Telefony są za drogie. To moja przemyślana opinia. Bardzo cenię sobie innowacje i rozumiem koszty, ale nie jestem w stanie wydać na telefon 6 tysięcy. Ani nawet trzech.

Nie chodzi o to, że mnie nie stać. Dla chcącego nic trudnego – można uzbierać, wziąć na raty… albo z czegoś zrezygnować. I tu właśnie jest część, która boli mnie najbardziej. Nie jest problemem sam ból płacenia, ale utracone korzyści. Te same pieniądze mogłabym wydać na coś innego, co bardziej mnie ucieszy lub posłuży dużo dłużej niż nowy telefon.

Przykłady? Proszę bardzo. Zamiast telefonu za 700 zł mogłabym kupić rolety na wymiar do dwóch pokoi. Są mi niezbędne do pracy (słońce świeci mi prosto na biurko), posłużą kilka lub kilkanaście lat, a ponadto poprawią komfort oglądania filmów na rzutniku. Za równy tysiąc mogę kupić… może rolki, kaski i ochraniacze dla siebie i chłopaka? Za 1500 zł można już zastanawiać się nad piekarnikiem, za 2 tysiące nad porządnym rowerem. Za 3 tysiące można się wybrać na wycieczkę zagraniczną i przeżyć niezapomniane chwile, a wspomnienia są przecież bezcenne! 5 tysięcy i więcej wolę wydać na laptopa do pracy, którego będę używać kilka lat, niż telefon, który być może nie dostanie aktualizacji już za dwa lata.

Zobacz: Huawei Y6p – test telefonu za „pół darmo”, ale nie dla każdego

Zobacz: Test Realme X50 Pro - świetny flagowiec z błyskawicznym ładowaniem baterii

Przeliczyłam budżet. Przemyślałam sprawę. Zrobiłam głęboką introspekcję, zważyłam za i przeciw. Nie wydam na telefon więcej niż 2 tysiące złotych. Chciałabym, bo kto by nie chciał. Może nawet dałabym radę wykorzystać wszystkie możliwości smartfonu kosztującego tyle, co kuchenne meble na wymiar. To jednak dla mnie za duża strata w kontekście innych potencjalnych zakupów za tę samą kwotę.

Gdybym nie potrzebowała robić porządnych zdjęć w pracy, byłoby to 1500 zł. Zapewne wybrałabym coś z ostatniego przeglądu smartfonów na naszym portalu. Zbieg okoliczności chciał, że wybraliśmy modele właśnie w tym zakresie cenowym.

Ile jesteś w stanie zapłacić za smartfon?

To oczywiście kwestia priorytetów życiowych. Moje zdanie już znacie, czekam teraz na wasze odpowiedzi. Dajcie znać w ankiecie albo w komentarzach, ile bylibyście w stanie zapłacić za telefon. Chodzi o kwoty realne. Gdyby jutro był dzień planowanego kupowania nowego telefonu, ile zostawicie w sklepie?

Ankieta Ile jesteś w stanie wydać na nowy telefon? mniej niż 700 zł 700-1000 zł 1000-1500 zł 1500-2000 zł 2000-3000 zł 3000-4000 zł 4000-5000 zł powyżej 5000 zł

Właśnie mija 5 miesięcy, od kiedy pracuję w TELEPOLIS.PL. Sporo piszę o telefonach, ale bardzo rzadko o takim, który sama bym kupiła. Nie zrozumcie mnie źle – wiele z nich zachwyca możliwościami i innowacjami, a w zginanych „puderniczkach” jak Galaxy Z Flip i Motorola Razr jestem szczerze zakochana. Problem moim zdaniem leży w tym, że producenci chętnie chwalą się flagowcami, a te tańsze modele wprowadzają bez pompy i tylnymi drzwiami. To wcale nie są złe modele i nie zasługują na takie traktowanie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza

Źródło tekstu: wł.