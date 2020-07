Huawei szykuje nowy zegarek i opaskę sportową

Huawei szykuje nową bransoletkę sportową i nowy smartzegarek. Nie znamy jeszcze ich specyfikacji, ale jest spora szansa, że wykorzystają nowe funkcje systemu Hongmeng.

Informacje o nowych urządzeniach pojawiły się na Weibo. Na zrzutach ekranu z aplikacji towarzyszącej elektronice ubieralnej Huawei można znaleźć wzmianki o opasce Huawei Fides i zegarku Huawei Stia.

Niestety nie wiemy o tych urządzeniach nic więcej. Możemy jedynie przypuszczać, że zostaną zaprezentowane z systemem dla urządzeń ubieralnych Hongmeng w wersji 2.0. Premiera urządzeń i nowego systemu powinna zbiec się w czasie z wydaniem EMUI 11 po wakacjach. Być może STIA to zapowiadany wcześniej Huawei Mate Watch.

Co przyniesie EMUI 11?

Warto też dodać, że z EMUI 11 Huawei będzie dalej rozwijać swoje rozwiązania Distributed Technology. Oznacza to, że czeka nas jeszcze więcej współpracy między różnymi urządzeniami, bez względu na rozmiar ekranu. Huawei zapewni nam możliwość wygodnej i intuicyjnej wymiany danych.

Granice między smartfonem, komputerem i telewizorem zostaną zatarte. Każdy sprzęt będzie mógł być podłączony do każdego innego sprzętu. Razem stworzą „superurządzenie”, do którego komputer, tablet czy telefon będą równoprawnymi terminalami dostępowymi. Na każdym z nich będziemy mieć te same informacje i możliwości.

