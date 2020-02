Huawei zaprasza na telekonferencję, będzie premiera Mate Xs

Tak jak wielu innych producentów, Huawei planował w tym roku premierę swoich nowych urządzeń na barcelońskich targach MWC 2020. Po ich odwołaniu firma zapowiedziała, że w takiej sytuacji przeprowadzi telekonferencję. Teraz podała więcej szczegółów.

Początkowo Huawei zamierzał przeprowadzić konferencję na MWC już 23 lutego. Po odwołaniu targów producent zmuszony został do zmiany swoich planów. Zamiast tego zorganizował więc transmisję on-line. Co ciekawe, wydarzenie będzie częściowo odbywać się w Barcelonie. Richard Yu, dyrektor generalny Huawei poprowadzi wirtualną konferencję prasową, a po jej zakończeniu w stolicy Katalonii mają się odbyć pokazy nowych urządzeń dla obecnych tam dziennikarzy.

W serii wpisów na Twitterze Huawei podał kolejne szczegóły. Wirtualna konferencja Huawei odbędzie się 24 lutego o godzinie 14:00 naszego czasu i będzie również nadawana na żywo na YouTube pod adresem bit.ly/HWLaunchFB.

Zachęcając do oglądania premiery, Huawei nie zdradza dokładnie, o jakie urządzenia chodzi, ale z zamieszczonych tam grafik i haseł można wywnioskować parę rzeczy. Szczególnie ciekawa jest grafika, przedstawiająca najprawdopodobniej rozkładany smartfon. Jak wynika ze wcześniejszych zapowiedzi, jest to Huawei Mate Xs. Producent już dwa miesiące temu nieoficjalnie potwierdzał, że w lutym zaprezentuje ten model, a najnowsze grafiki stawiają kropkę nad „i”.

Na podstawie ostatnich przecieków wiemy, że Huawei Mate Xs to unowocześniona wersja rozkładanego smartfonu, który zadebiutował na rynku w 2019 roku. Po otwarciu urządzenia użytkownik będzie mógł skorzystać z ekranu o przekątnej 8 cali, natomiast po złożeniu dostępne będą dwa wyświetlacze – o przekątnych 6,6 cala oraz 6,38 cala. Sercem Mate’a Xs jest układ HiSilicon Kirin 990 5G, wspierany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4. Na dane otrzymujemy 512 GB. Sekcję fotograficzną tworzy potrójny aparat z główną matrycą 40 Mpix raz dodatkowo aparatami 16 Mpix i 8 Mpix. Całość zasilać ma akumulator 4500 mAh z szybkim ładowaniem 65 W i zarządzana będzie przez system Android 10 z EMUI 10. Co ważne, w modelu Mate Xs został znacznie przeprojektowywany zawias, otwierający ekran.

Z innych zapowiedzi Huawei na Twitterze wynika także, że wśród nowych produktów, które zostaną pokazane 24 lutego, znajdzie się bezramkowy laptop, smartwatch, a także różne urządzenia sieciowe i IoT, w tym być może też rozwiązania dla inteligentnych samochodów. Jedna z grafik sugeruje ponadto premierę tabletu lub dotykowego monitora dla grafików.

Na co natomiast nie należy liczyć? Na pewno Huawei nie pokaże nowych smartfonów z linii P40 – na to trzeba poczekać do końca marca.

Na wydarzeniu w Barcelonie portal Telepolis.pl będzie reprezentował specjalny wysłaniec, więc czytelnicy na pewno dowiedzą się wszystkiego na bieżąco.

