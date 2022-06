Huawei szykuje nowe tablety MatePad Pro

Huawei MatePad Pro już niedługo doczeka się wersji 2022. Nowy flagowy tablet Huaweia przeszedł już certyfikację.

Huawei na światowym rynku smartfonów spadł do drugiej ligi, ale nie stało się tak w przypadku tabletów. Chińska marka utrzymała się w gronie pięciu największych producentów i nie widać tam żadnych większych strat. Nic dziwnego, że Huawei nie ma zamiaru wycofywać się z tego rynku. Teraz Chińczycy planują kolejne urządzenia.

Huawei MatePad Pro 2022 przechodzi certyfikację

Certyfikacje przeszły nowe tablety z serii Huawei MatePad Pro. Niestety, nie była to certyfikacja agencji TENAA. Wtedy poznajemy przy okazji prawie całą specyfikację nadchodzącego modelu. Tym razem była to tylko organizacja 3C. W tym przypadku otrzymujemy tylko znajomość jednego szczegółu. Noweg tablety będą miały ładowanie 40 W. To przyzwoicie jak na tablet.

Możemy się na pewno spodziewać dwóch tabletów z tej serii. Jeden z nich będzie miał przekątną 10,8 cala, a drugi 12,6 cala. Na pewno oba będą miały warianty 4G, nie wiadomo jeszcze nic o 5G. W tamtym roku Huawei miał jeszcze zapas Kirinów 5G, nie wiadomo jak będzie w tym roku. Huawei oczywiście pracuje nad samodzielną produkcją takich układów, ale do tego jeszcze daleka droga.

