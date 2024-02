Huawei rusza z promocjami dla zakochanych. Ceny spadają na Walentynki

Huawei przygotował specjalne promocje na zbliżające się Walentynki. Dzięi temu można taniej kupić swojej drugiej połówce różne produkty chińskiej marki, w tym smartfony, tablety, zegarki, słuchawki czy laptopy.

Laptopy i tablety – do pracy i rozrywki

Tylko na huawei.pl kupimy najnowszy laptop MateBook D 16 2024 (Intel Core i5, 8/512 GB), mobilne urządzenie z dużym ekranem i wydajnym procesorem, w promocyjnej cenie 2999 zł (sugerowana cena detaliczna: 3299 zł). W prezencie otrzymamy pakiet Microsoft 365 Family na rok i możliwość dodania do koszyka myszy Bluetooth Huawei CD23 za 49 zł oraz wygodnych słuchawek dousznych Huawei FreeBuds SE 2 za 159 zł. Poszukujący wydajnego, ale ultralekkiego laptopa, zamkniętego w eleganckiej i trwałej obudowie, mogą kupić model Huawei MateBook X Pro 2022 (Intel Core i7, 16/512 GB) za 6299 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni). Do sprzętu gratis dodawane jest etui, a za 49 zł dobierzemy mysz Bluetooth Huawei CD23, natomiast za kolejne 150 zł plecak Huawei CD66.

Na osoby lubiące tworzyć czeka artystycznie uzdolniony tablet Huawei MatePad Pro 13.2” (12/512 GB) za 4499 zł, do którego w prezencie otrzymamy rysik Huawei M-Pencil 3. generacji i klawiaturę Huawei Smart Keyboard (o łącznej wartości ponad 1200 zł), a także możliwość dokupienia etui za 99 zł. Natomiast Huawei MatePad 11.5 Wi-Fi (6/128 GB) dostępny jest nadal za 1199 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni) w prezencie z etui oraz z okazyjną ofertą na rysik Huawei M-Pencil za 149 zł. Do wyboru jest też model Huawei MatePad 11, przeceniony o 100 zł na 1399 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni to 1499 zł), z klawiaturą w prezencie i rysikiem M-Pencil do kupienia w zestawie za 259 zł.

Smartwatche od serca

Huawei przygotował walentynkową ofertę na smartwatch Huawei Watch Ultimate w wersji Expedition, do kupienia za 2999 zł (w porównaniu do 3499 zł, czyli najniższej ceny z ostatnich 30 dni), do którego producent dorzuca tytanową bransoletę. Wersja Voyage tego smart zegarka kosztuje teraz 3499 zł (3899 zł to najniższa cena z ostatnich 30 dni). W obu przypadkach w zestawie dokupimy za 99 zł wagę Huawei Scale 3, a za 299 zł słuchawki Huawei FreeBuds 5i.

Idealnym prezentem dla niego może być smartwatch z serii Huawei Watch GT 3, którego wersję Active (tarcza 46 mm) po obniżce można kupić za 799 zł (w porównaniu do 849 zł, czyli najniższej ceny z ostatnich 30 dni). Dobierzemy do niego dodatkowy pasek za 69 zł oraz wagę Huawei Scale 3 za 99 zł. Najnowsze smart zegarki Huawei Watch GT 4, dostępne w 7 wersjach dla pań i panów, można dostać o 100 zł taniej (w stosunku do najniższej ceny z ostatnich 30 dni), z dodatkowym paskiem w prezencie lub za 69 zł (w zależności od wersji). Dla fanów sportowych aktywności obniżono cenę modelu Huawei Watch Fit 2 Active, który kupimy teraz za 489 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni to 549 zł). Oprócz wagi Huawei Scale 3 za 99 zł, w zestawie możemy dobrać słuchawki Huawei FreeBuds SE 2 za 159 zł.

Do pary – topowe słuchawki i opaska sportowa

Huawei FreeClip to idealny pomysł na prezent dla ukochanej osoby, która potrzebuje bardzo wygodnych i niewypadających z uszu słuchawek. Teraz można je nabyć za 799 zł (zamiast 899 zł, czyli najniższej ceny z ostatnich 30 dni). Tyle samo kosztują dokanałowe słuchawki Huawei FreeBuds Pro 3. Do obu modeli słuchawek można dokupić opaskę sportową Huawei Band 8 za 199 zł.

Smarfton do zakochania

Akcja promocyjna na huawei.pl to również dobra okazja, by taniej upolować smartfon Huawei Mate 50 Pro (8/256 GB). Jego cenę obniżono do 3299 zł (z 3499 zł, czyli najniższej ceny z ostatnich 30 dni). Warto również rozważyć zakup modelu Huawei P60 Pro, czyli króla mobilnej fotografii 2023 roku (według DxOMark), którego cena utrzymuje się na poziomie 4499 zł lub 4999 zł (w zależności od wersji). Można do nich dobrać słuchawki w obniżonej cenie.

Dodatkowe korzyści na huawei.pl

Zapisując się na newsletter na huawei.pl, każdy chętny otrzymuje na start kupon o wartości 50 zł na wybrane produkty. Kupujący mogą tu także skorzystać z 20 rat z RRSO 0% na zakupy powyżej 300 zł, punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki, czy wreszcie szybkiej dostawy, darmowej dla zamówień od 200 zł. Do wszystkich produktów dostępnych na huawei.pl (z wyjątkiem akcesoriów) można obecnie dokupić o 40% taniej wydłużenie gwarancji o rok (z 2 na 3 lata).

Oferty obowiązują do 18 lutego 2024 roku lub do wyczerpania zapasów oraz mogą ulec zmianie. Z niektórych promocji można skorzystać również w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik, a także w strefie marki na Allegro i w butikach SWISS.

