Huawei tnie ceny. Trzy zegarki kupisz w niższej cenie

Huawei przygotował promocję na trzy wersje zegarka Watch 4 Pro. Przez niemal miesiąc można je kupić w niższej cenie, oszczędzając nawet 300 zł w stosunku do rekomendowanej ceny detalicznej.

Huawei Polska obniża rekomendowane ceny swoich smartwatchy z półki premium, czyli serii Huawei Watrz 4 Pro. Zniżki sięgają od 200 do 300 zł, w zależności od wersji:

Watch 4 Pro Elite z tytanową bransoletą można teraz kupić za 2499 zł (obniżka z 2799 zł),

z tytanową bransoletą można teraz kupić za (obniżka z 2799 zł), Watch 4 Pro Classic ze skórzanym paskiem kosztuje 2199 zł (obniżka z 2399 zł),

ze skórzanym paskiem kosztuje (obniżka z 2399 zł), Watch 4 Pro Blue Edition z granatową kopertą i kompozytowym paskiem przeceniono do 2199 zł (obniżka z 2399 zł).

Huawei Watch 4 Pro to seria innowacyjnych smartwatchy o futurystycznej estetyce. Stworzone zostały z tytanu klasy lotniczej, co poprawia ich odporność na uszkodzenia. Zegarki pozwalają na sprawdzenie 7 parametrów zaledwie w 1 minutę i wytrzymują na jednym ładowaniu nawet 21 dni w trybie oszczędnym. A funkcja eSIM umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń oraz wysyłanie SMS-ów bezpośrednio ze smartwatcha, co jest szczególnie przydatne, gdy użytkownik nie ma przy sobie smartfonu.

Smartwatche w promocyjnych cenach będą dostępne w okresie od 15 lutego do 10 marca 2024 roku. Kupić je można w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na huawei.pl. Szczegóły promocji dostępne są u sprzedawcó.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Huawei

Źródło tekstu: Huawei