Huawei Pocket 2 oficjalnie. Takiego aparatu jeszcze nie było

Huawei Pocket 2 to nowy składany smartfon w ofercie producenta. Urządzenie ma się wyróżniać modny desingem i unikalnym aparatem.

Huawei robi kolejne podejście do rynku składanych smartfonów - tym razem już oficjalnie. W Chinach zaprezentowano właśnie model Huawei Pocket 2, który będzie rywalizował z nadchodzącym Samsungiem Galaxy Z Flip6.

O nowym składaku Huawei mogliśmy się dowiedzieć całkiem dużo za sprawą nieoficjalnych przecieków. Mimo to producentowi udało się zachować kilka niespodzianek. Przede wszystkim mamy tu do czynienia z telefonem z klapką, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Huawei P50 Pro. Po zewnętrznej stronie urządzenia znajdziemy niewielki okrągły wyświetlacz o przekątnej 1,15" i rozdzielczości 340 x 340 oraz aż cztery aparaty.

Jedyny składak z czterema aparatami? Nie do końca

Te ostatnie mają być tutaj jedną z głównych atrakcji. Jak zwraca uwagę producent, Huawei Pocket 2 to pierwszy smartfon o takiej konstrukcji, który wyposażono w aż cztery niezależne moduły. Dostajemy tu główną jednostkę o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i przysłoną f/1.6, aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix i trzykrotne tele o rozdzielczości 12 Mpix.

Jeśli chodzi o czwarty aparat... cóż, tu wchodzi w rejony marketingowego bełkotu. Nie jest to na dobrą sprawę funkcjonalny aparat, a sensor UV, który ma poprawiać jakość zdjęć portretowych. Na ile to prawda przekonamy się, jeśli telefon trafi do nas na testy. Na tym etapie można jednak chyba śmiało założyć, że pojawił się on tutaj tylko po to, by producent mógł poopowiadać swoją bajkę o jedynym telefonie z klapką z czterema aparatami (a ile w niej prawdy, to każdy może sam ocenić).

Styl i wydajność

Oprócz tego w środku znalazło się miejsce na składany panel LTPO OLED o przekątnej 6,94" i rozdzielczości 1136 x 2690, procesor HiSilicon Kirin 9000S oraz 12 lub 16 GB RAM. Zależnie od wersji możemy też wybrać 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci wewnętrznej. Do tego dostajemy dwustronną obsługę komunikacji satelitarnej, akumulator o pojemności 4520 mAh oraz szybkie ładowanie mocą 66 W. Mówiąc krótko, całkiem niezły zestaw - choć łączności 5G nadal brakuje.

Najfajniejsze rzeczy dzieją się jednak na zewnątrz. Design telefonu inspirowany jest Huawei P60 Pro - włącznie z wykończeniem imitującym masę perłową. Do tego cała konstrukcja jest wodoodporna z poziomem ochrony na poziomie IPX8.

Huawei Pocket 2 - ceny i dostępność

Huawei Pocket 2 trafi do sprzedaży jeszcze dzisiaj, 22 lutego 2024. Aktualnie dostępny jest jednak wyłącznie w Chinach. Jego ceny startują od 7499 juanów (ok. 4150 zł) i w najwyższych wersjach potrafią sięgać 10 999 juanów (ok. 6100 zł).

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei, GSMArena