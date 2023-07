Huawe P60 Pro w wakacyjnej promocji. Za słuchawki zapłacisz tylko 1 zł

Huawei P60 Pro dostępny jest w nowej, wakacyjnej promocji. Kupując teraz ten smartfon, za dodatkową złotówkę można otrzymać bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 5.

Huawei P60 Pro to debiutujący na naszym rynku w maju tego roku fotosmartfon chińskiego producenta. Urządzenie to może być idealne na przykład do utrwalania wakacyjnych wspomnień. Niestraszne mu są żadne warunki i przygody podczas urlopu, ponieważ ekran chroniony jest przez szkłem Kunlun Glass, a obudowa jest odporna na działanie pyłów i wody na poziomie IP68.

Smartfon dostępny jest w dwóch kolorach – czarnym oraz perłowym. W przypadku tej drugiej wersji każdy egzemplarz jest unikalny, ponieważ perłowa tekstura za każdym razem układa się inaczej. Rekomendowana cena detaliczna modelu Huawei P60 Pro wynosi 5499 zł za wersję 8/256 GB oraz 6299 zł za wersję 12/512 GB. Szczegóły dostępne są u sprzedawców.

Bezprzewodowe słuchawki za 1 zł

Aby zadowolenie z flagowego smartfonu marki Huawei było jeszcze większe, producent przygotował specjalną wakacyjną promocję. W jej ramach za 1 zł można dostać bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 5, o futurystycznym wyglądzie inspirowanym kształtem kropli księcia Ruperta. Cechują się świetnym dopasowaniem, możliwością odtwarzania dźwięku łącznie nawet przez 30 godzin (przy w pełni naładowanym etui), a także funkcją połączenia z dwoma dowolnymi urządzeniami. Słuchawki otrzymały certyfikat jakości Hi-Res, który ma stanowić gwarancję, że odtwarzany dźwięk jest czysty i bogaty w szczegóły. Sugerowana cena detaliczna słuchawek Huawei FreeBuds 5 w Polsce wynosi 699 zł.

Wakacyjna oferta firmy Huawei obowiązuje od 17 lipca do 13 sierpnia 2023 roku u wybranych partnerów biznesowych producenta: Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD oraz w sklepie firmowym na huawei.pl.

