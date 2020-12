OkazjoWTORKI w sklepie Huawei: okulary Huawei X Gentle Monster Eyewear II do kupienia za pół ceny

Dzisiaj wtorek, więc Huawei przygotował kolejną promocję z cyklu OkazjiWTORKI. Dzisiaj można kupić okulary Huawei Eyewear II z wbudowanymi słuchawkami za pół ceny.

Niemal miesiąc temu do Polski weszły okulary przeciwsłoneczne Huawei Eyewear II z wbudowanymi słuchawkami, powstałe przy współpracy z marką Gentle Monster. Zostały one wyposażone w półotwarte głośniki ograniczonym rozpraszaniem dźwięku na zewnątrz, dzięki czemu możemy cieszyć muzyką nie przeszkadzając innym. Okulary są dostępne w czarnej wersji kolorystycznej, z gładkimi i lśniącymi zausznikami.

Okulary są wyposażone w soczewki przeciwsłoneczne firmy Zeiss z ochroną UV kategorii 3 i redukcją olśnienia na poziomie od 82% do 92%. Do tego dostajemy wytrzymałą konstrukcję z zawiasami ze stopu tytanu, która zapewnia dużą wygodę podczas noszenia. Obsługa słuchawek w okularach jest natomiast możliwa za pomocą gestów.

Urządzenie automatycznie wykrywa, czy jest noszone, a po zdjęciu przechodzi w tryb czuwania. W komplecie z okularami otrzymamy skurzane etui o wymiarach 176 x 70 x 59 mm, które służy również do ładowania wbudowanej w okulary baterii po pojemności 85 mAh (po podłączeniu go do źródła zasilania przewodem USB). Całość waży 216,5 g. Zgromadzona w akumulatorze okularów energia powinna wystarczyć na 5 godzin słuchania muzyki.

W promocji OkazjoWTORKI, w sklepie internetowym na stronie huawei.pl okulary można kupić w cenie 699 zł (obniżka z 1399 zł). Oferta jest ważna tylko dzisiaj (15 grudnia) do godziny 21:00 lub do wyczerpania puli promocyjnej, w której jest tylko 50 sztuk tego urządzenia. W chwili pisania tych słów produkt w promocyjnej cenie jest jeszcze dostępny.

Źródło tekstu: Huawei