Huawei Nova 13 przeszedł certyfikację - na co możesz liczyć?

Proces certyfikacji 3C przeszedł nowy telefon marki Huawei. Wygląda na to, że to przedstawiciel nadchodzącej rodziny średniaków Huawei Nova 13.

Huawei Nova — smartfony dla ludzi ze stylem

Huawei Nova to seria telefonów dla entuzjastów chińskiej marki, którzy cenią wyśrubowane możliwości fotograficzne, szczególnie przednich aparatów i niepopadający w skromność styl. Po zaprezentowaniu przez producenta linii flagowych modeli Pura 70, 70 Pro i 70 Ultra, tradycyjnie po wakacjach spodziewać możemy się bardziej przystępnych cenowo urządzeń.

Według udostępnionej dokumentacji certyfikacyjnej sercem urządzenia będzie chipset Kirin 9010, który może zaoferować w Chinach łączność 5G, ale już niekoniecznie w Europie — podobnie jak ma to miejsce w serii Pura. Według plotek spodziewać możemy się też technologii XMAGE wykorzystywanej do rejestrowania zdjęć w serii Pura.

Cała seria Nova 13 oferować ma ekrany o rozdzielczości 1,5K, a także jeszcze większe niż u poprzedników możliwości aparatów do selfies. Podwójny aparat zaszyty w ekranie już wcześniej oferował ponadprzeciętne możliwości w dziedzinie portretów, ciekawe, w jakim kierunku pójdą nowe ulepszenia.

Od strony oprogramowania dostajemy HarmonyOS NEXT, czyli platformę, która zadebiutowała we wspominanej już wielokrotnie serii Pura. Chiński gigant tech współpracuje z wieloma markami i oferuje w swoim sklepie z aplikacjami dla HarmonyOS NEXT już ponad 4000 dedykowanych aplikacji.

Użytkownicy nie muszą się jednak ograniczać jedynie do tej platformy, bo mogą zainstalować na swoich telefonach pakiet microG — niemiecką, rządową alternatywę dla usług Google, z dostępem do Sklepu Play i całych jego zasobów.

Pytaniem otwartym pozostaje, czy w ramach nowych porządków z nazewnictwem pod topór nie pójdzie nazwa Nova. Pura zastąpiła serię P u Huaweia, być może to czas też na nową markę w średnim segmencie cenowym.

