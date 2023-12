Huawei prezentuje nowe telefony Nova 12

Huawei zaprezentował nową serię dobrze wyposażonych smartfonów średniej klasy – Nova 12. Tworzą ja trzy modele, w tym dwa z układami Kirin i obsługą sieci 5G oraz dwustronną komunikacją satelitarną.

Trzy nowe modele Huawei to Nova 12, Nova 12 Pro i Nova 12 Ultra. Producent postawił w nich na funkcje fotograficzne, zwłaszcza na aparaty selfie.

Huawei Nova 12

Podstawowy model z serii wyposażony jest w 10-bitowy ekran OLED o przekątnej 6,7 cala w rozdzielczości Full HD+ (2412 x 1084) z odświeżaniem 120 Hz.

Jego sercem jest Qualcomm Snapdragon 778G 4G, czyli popularny układ średniej klasy, ale bez obsługi 5G – to kolejny efekt amerykańskich sankcji nałożonych na chińskiego producenta. Huawei Nova 12 jest dostępny w wersji z 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Wielkości pamięci RAM nie zostały ujawnione.

Główną sekcję fotograficzną tworzą w Nova 12 trzy tylne aparaty: 50 Mpix (matryca w układzie RYYB, przysłona f/1,9), szerokokątny 8 Mpix (f/2,2, funkcja makro) oraz aparat 12 Mpix z teleobiektywem (5x zoom optyczny, OIS, f/3,4). Z przodu znalazł się aparat o rozdzielczości aż 60 Mpix (f/2,4).

Huawei Nova 12 wyposażony jest w akumulator 4600 mAh z ładowaniem 100 W. Telefonem dyryguje własny system Huawei bazujący na Androidzie, czyli Harmony OS 4.0.

Huawei Nova 12 Pro i Huawei Nova 12 Ultra

Dwa wyżej pozycjonowane modele łączą większą część specyfikacji, różnią się układem SoC i wielkością pamięci wewnętrznej.

Obydwa otrzymały 10-bitowe ekrany OLED o przekątnej 6,75 cala i rozdzielczości 1224 x 2776, z matrycami LTPO i odświeżaniem 1-120 Hz. Pokrywa je szkło Kunlun Glass.

Sercem modelu Nova 12 Pro jest nowy układ Kirin 8000, natomiast do wariantu Ultra trafił Kirin 9000SL. Obydwa mają zapewniać dostęp do 5G. Są to niestety informacje nieoficjalne, ponieważ producent nie ujawnił, jaki SoC jest sercem tych dwóch modeli. Układy pojawiły się jednak na zdjęciach z przecieków, z ekranami ujawniającymi specyfikację. Dla przypomnienia Huawei nie chwalił się też SoC podczas premiery serii Mate 60, do którego trafił Kirin 9000S. Milczenie producenta w tej spawie wynika zapewne z kontrowersji, jakie towarzyszą nowym jednostkom wytwarzanym przez SMIC.

Producent pochwalił się za to, że Huawei Nova 12 Pro i Nova 12 Ultra oferują dwustronną komunikację satelitarną w systemie BeiDou.

Nova 12 Pro oferuje 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej, wariant Ultra dostarczany będzie z 512 GB lub nawet 1 TB.

Sekcję foto w modelach Huawei Nova 12 Pro i Nova 12 Ultra tworzą: główny aparat 50 Mpix (matryca typu RYYB) ze zmienną przysłoną f/1,4-f/4,0 oraz szerokokątny 8 Mpix (f/2,2, 112˚, funkcja makro). Pracę aparatów wspiera 10-kanałowy czujnik kolorów oraz laserowy autofocus. Z przodu znalazł się natomiast podwójny aparat selfie: szerokokątny 60 Mpix (f/2,4, AF, 100˚) oraz portretowy 8 Mpix (f/2,2) z zoomem 2x.

Energię dostarcza akumulator 4600 mAh z ładowaniem 100 W. Wszystkim zarządza system Harmony OS 4.0.

Ceny

Nowości z serii Huawei Nova 12 będą dostępne w Chinach od 5 stycznia. Oto ich ceny:

Huawei Nova 12 z pamięcią 256 GB – 2999 juanów (1650 zł),

z pamięcią 256 GB – 2999 juanów (1650 zł), Huawei Nova 12 z pamięcią 512 GB – 3399 juanów (1870 zł),

z pamięcią 512 GB – 3399 juanów (1870 zł), Huawei Nova 12 Pro z pamięcią 256 GB – 3999 juanów (2200 zł),

z pamięcią 256 GB – 3999 juanów (2200 zł), Huawei Nova 12 Pro z pamięcią 512 GB – 4399 juanów (2420 zł),

z pamięcią 512 GB – 4399 juanów (2420 zł), Huawei Nova 12 Ultra z pamięcią 512 GB- 4699 juanów (2600 zł),

z pamięcią 512 GB- 4699 juanów (2600 zł), Huawei Nova 12 Ultra z pamięcią 1 TB – 5499 juanów (3000 zł).

