Huawei MediaPad M6 już w Polsce. To niezwykle praktyczny notes

Huawei zaprezentował dziś laptopy MateBook D14 i MateBook D15, a wraz z nimi dowód na to, że tablety mają się bardzo dobrze. Huawei MediaPad M6 w połączeniu z etui z klawiaturą i z rysikiem będzie doskonałym szkicownikiem lub maszyną do pisania.

MateBook D14 to nie jedyny nowy produkt Huawei, który wzbudził dziś moje zainteresowanie. MediaPad M6 to bezpośredni szturm na iPada Pro jako zamiennik komputera osobistego. Do tabletu można dokupić rysik i eleganckie etui, które posłuży też jako klawiatura… i violà! Mały i wygodny zamiennik laptopa.

Huawei MediaPad M6 – specyfikacja

MediaPad M6 to tablet z ekranem o przekątnej 10,8 cala i bardzo wąską ramką dookoła. Ekran zajmuje 80,3 proc. powierzchni tabletu. Panel ma rozdzielczość 2560 × 1600 pikseli, a kąty widzenia nie będą za wąskie, nawet jeśli przed tabletem siądzie kilka osób. Dźwięk też jest na poziomie dzięki czterem głośnikom stereo z certyfikatem Harman Kardon.

W środku znajdziemy SoC Kirin 980 – ten sam, co w Huawei P30 Pro. Do wyboru będziemy mieli modele z 4 GB RAM-u i 64 lub 128 GB pamięci na dane. Do tego dostaniemy akumulator o pojemności 7500 mAh, do ładowania używane jest gniazdo USB-C. Ponadto tablet został wyposażony w gniazdo słuchawkowe, czytnik linii papilarnych, dwa aparaty (8 i 13 MPix), Bluetooth 5.0 i WiFi 2 × 2 MIMO.

Tablet działa pod kontrolą EMUI 10 i fabrycznie nie ma usług Google. Nakładka może pracować w trybie dotykowym lub stylizowanym na interfejs systemu Windows. Wejście w tryb desktopowy jest możliwe po podłączeniu klawiatury – system po prostu o to zapyta, gdy ją wykryje.

MediaPad M6 jest lepszy z akcesoriami

Sam tablet jest mało interesujący. Przyciągnęły mnie do niego świetne akcesoria – etui z klawiaturą i rysik Huawei M-Pen (niestety to jedyny rysik, jaki domyślnie działa z tym tabletem).

Huawei M-Pen kosztuje 169 zł. To rysik aktywny (wymaga baterii), rozpoznający 2048 stopni nacisku, współpracujący też z innymi tabletami Huawei. Rysowanie nim to czysta przyjemność, a aplikacja notesu firmy Huawei doskonale odwzorowuje pociągnięcia i płynnie symuluje tusz. Do szczęścia brakuje tylko lepszego wykrywania dłoni, ale jestem przekonana, że to połączenie zadowoli rysowników i miłośników pisania odręcznego.

Etui z klawiaturą jest gładkie i bardzo przyjemne w dotyku. Klawisze wyspowe nie różnią się rozmiarem od tych w MateBooku D14. Pisanie na nich jest bardzo wygodne. Klawiatura wydała mi się cicha, choć trzeba mieć na uwadze, że testowałam ją w dużym pomieszczeniu pełnym ludzi. Etui trzyma się dzięki magnesom i jest to zaskakująco mocne połączenie.

MediaPad M6 będzie dostępny w Polsce od 27 stycznia na huawei.pl i w sklepie firmowym w warszawskiej Arkadii. Jego cena to 1599 zł. Osoby, które zdecydują się na jego zakup, otrzymają też klawiaturę. Przed 1 lutego ponadto w prezencie dostaną bezprzewodowe słuchawki Huawei Freebuds lite, roczny dostęp premium do aplikacji WP Pilot i Eleven Sports.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: Huawei, wł.