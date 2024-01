Huawei MatePad Pro 13.2 w Polsce. Na start darmowe akcesoria i bonus

Huawei wprowadza do Polski swój najbardziej zaawansowany tablet MatePad Pro 13.2. Na start urządzenie oferowane będzie w specjalnej promocji ze zniżką oraz dodawanymi do zestawu rysikiem i klawiaturą o wartości ponad 1300 zł. Oficjalna premiera zapowiedziana została na 22 stycznia.

Huawei MatePad Pro 13.2 zadebiutował we wrześniu 2023 r. w Chinach, w grudniu miał swoja globalną premierę, a teraz ten niezwykle ciekawy tablet wchodzi wreszcie do Polski. Od dziś będzie dostępny w przedsprzedaży, a do regularnej oferty wejdzie 22 stycznia.

Huawei MatePad Pro 13.2 jest bardzo płaski i lekki

Urządzenie przyciąga wzrok bardzo płaską obudową o grubości zaledwie 5,5 mm i masie 580 g oraz ogromnym ekranem jak z laptopa o przekątnej aż 13,2 cala, rozdzielczości 2.8K (2880 x 1920) i praktycznych proporcjach 3:2. Częstotliwość odświeżania obrazu sięga 144 Hz. Wyświetlacz wykonany jest w technologii flexible OLED, zapewnia jasność sięgającą 1000 nitów i pełne pokrycie przestrzeni barw P3. Ekran ma bardzo małe ramki 3,4 mm i tylko w miejscu, gdzie znajduje się przedni aparat, jest lekkie zgrubienie.

Do obsługi tabletu można wykorzystać rysik Huawei M-Pencil 3. generacji o 10 tys. poziomach nacisku. Uzupełnieniem całości może być także klawiatura Huawei Smart Magnetic Keyboard.

Mimo płaskiej obudowy w tablecie MatePad Pro 13.2 znalazło się miejsce na zestaw 4 głośników niskotonowych oraz 2 głośniki wysokotonowe, które emitują dźwięk o natężeniu nawet 82 dB. System dźwięku Huawei Sound jest optymalizowany w czterech trybach audio, które dopasują się do najczęstszych scenariuszy użytkowania. Tablet został także wyposażony w cztery mikrofony.

Huawei MatePad Pro 13.2: co pod maską?

Sercem tabletu jest układ Kirin 9000W z aż 12 rdzeniami w trzech klastrach. Maksymalne taktowanie sięga 2,5 GHz. Za przetwarzanie grafiki odpowiada z kolei układ Maleoon 910. Tablet ma też 12 GB RAM i 246 GB pamięci wewnętrznej. Funkcje komunikacyjne reprezentuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 LE, a także własna technologia Huaweia – NearLink, standard bezprzewodowej łączności bliskiego zasięgu, która łączy w sobie zalety i możliwości Bluetooth oraz Wi-Fi. Rozwiązanie to wykorzystywane jest do łączności z akcesoriami.

Z tyłu odbudowy znajdują się dwa aparaty – główny 13 Mpix (f/1,8, PDAF) oraz szerokokątny 8 Mpix (f/2,2), natomiast z przodu w ekranowym wycięciu znalazł się aparat 16 Mpix z dodatkowym czujnikiem ToF.

Energie do pracy dostarcza akumulator o pojemności 10 100 mAh z ładowaniem SuperCharge 88 W. Tablet pozwala na 12 godzin odtwarzania wideo, a pełne naładowanie akumulatora trwa około godziny.

Huawei MatePad Pro 13.2 pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS 4 z pakietem aplikacji, które mają zapewnić wygodę pracy jak na komputerze PC. Tablet umożliwia pracę na dwóch aplikacjach w pływających okienkach jednocześnie. Apki można dopasować do proporcji 18:9, 3:2 lub 3:4. Producent zadbał też o możliwość łatwego tworzenia notatek i rysowania za pomocą rysika – można tworzyć grafiki i rysunki jak na papierze. Są też różne ułatwienia, np. funkcja Instant Shape może automatycznie rozpoznać kształt geometryczny obiektu na rysunku i przekonwertować go na idealną figurę – to się przydaje podczas przygotowywania wykresów.

Cena i oferta na start

Huawei MatePad Pro 13.2 w wariancie 12 + 256 GB wkracza do sprzedaży w Polsce w cenie 4499 zł. Przedsprzedaż ruszy dziś w sklepie na stronie huawei.pl. Do 21 stycznia można też liczyć na obniżkę -200 zł. Aby ją otrzymać, należy między 9 a 21 stycznia wejść na stronę https://consumer.huawei.com/pl/offer#news i zapisać się do newslettera. W dniu premiery, czyli 22 stycznia, do zapisanych przesłane zostaną kody rabatowe. Będzie można je wykorzystać do 18 lutego 2024 r. wyłącznie w sklepie internetowym huawei.pl. Kupony nie łączą się ze sobą ani z kodem rabatowym za zapisanie się do newslettera.

W ofercie premierowej nabywca otrzyma też bez dodatkowych kosztów rysik Huawei M-Pencil 3 Gen (wartość 429 zł) oraz klawiaturę Smart Magnetic Keyboard o wartości 869 zł.

Zobacz: Huawei w końcu zaskoczył. Zrobili opłacalny sprzęt (test)

Zobacz: Huawei tnie ceny na nowy rok. Zniżki nawet 45%

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Huawei

Źródło tekstu: Opracowanie własne