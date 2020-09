Huawei MatePad 5G – kolejny przedstawiciel serii, średniak z 5G

Huawei nie ma ostatnio zbyt dobrej passy z powodów politycznych, ale nie poddaje się i wprowadza nowe, coraz ciekawsze urządzenia. Dzisiejszą nowością chińskiego producenta jest tablet MatePad 5G, czyli tańsza wersja znanego już modelu Huawei MatePad Pro.

Huawei MatePad 5G to już kolejny, zaprezentowany w tym roku tablet z serii MatePad. Na rynku znane są już high-endowy Huawei MatePad Pro w wersjach z LTE lub 5G, a także wyposażony tylko w łączność Wi-Fi lub LTE tablet MatePad 10.4. Nowy Huawei MatePad 5G już bez „Pro” w nazwie to model mieszczący się między swoimi dwoma poprzednikami. Przypomina MatePada 10.4, ale otrzymał modem 5G.

Huawei MatePad 5G wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 10,4 cala, rozdzielczości 2000 x 1200 i jasności 470 nitów. Jego sercem jest układ Kirin 820 (Cortex-A76 2,36 GHz + 3 x Cortex-A76 2,22 GHz + 4 x Cortex-A55 1,84 GHz, GPU Mali-G57) z modemem 5G, która umożliwia także korzystanie z sieci Wi-Fi 6. Tu widać największą różnicę w porównaniu do modelu Huawei MatePad Pro 5G, gdzie znalazł się bardziej wydajny układ Kirin 990. Z kolei w MatePadzie 10.4 zamontowany został Kirin 810.

Pracę procesora wspiera 6 GB pamięci RAM, na aplikacje otrzymujemy 128 GB. Tę przestrzeń można rozbudować za pomocą kart pamięci microSD 512 GB.

Przedni aparat Huawei MatePada 5G ma rozdzielczość 8 Mpix, podobnie jak aparat z tyłu obudowy. Multimedialne możliwości tabletu zwiększa system czterech głośników, umieszczonych w rogach, oraz cztery mikrofony do prowadzenia pozbawionych szumów rozmów. W specyfikacji znajduje się także port USB C, służący również jako wyjście słuchawkowe (przejściówka do jacka 3,5 mm), oraz odbiornik GPS.

Baterię o pojemności 7250 mAh można naładować za pomocą ładowarki 22,5 W. Pełne zasilenie akumulatora trwa 2,5 godziny, natomiast po 30 minutach na wskaźniku baterii pojawi się 30%.

Całością zarządza Android 10 z EMUI 10.1 i HMS, bez usług Google.

Huawei MatePad 5G może współpracować z dodatkowymi akcesoriami – piórkiem M-Pencil oraz etui z klawiaturą, która wraz z odpowiednimi funkcjami programowymi pozwala przekształcić tablet w niewielki laptop.

Huawei MatePad 5G wyceniony został w Chinach na 3200 juanów, czyli ok. 1767 zł. Dla porównania w Polsce Huawei MatePad Pro LTE kosztuje 1000 zł więcej. Nie wiadomo jednak, czy urządzenie trafi do naszego kraju, Jeżeli tak, to wtedy też oczywiście jego cena będzie wyższa niż w kraju producenta.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: GSM Arena, Huawei