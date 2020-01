Huawei MateBook D14 i D15 w wersji 2020 z procesorami AMD Ryzen 5 3500U debiutują w Polsce

Na dzisiejszej konferencji w Warszawie Huawei zaprezentował swoje najnowsze modele laptopów z linii MateBook – D14 i D15 z procesorami AMD Ryzen 5 3500U. Urządzenia w tegorocznej edycji mają konkurować atrakcyjnym stosunkiem jakości do ceny. Polska jest jednym z pierwszych krajów, w których debiutują nowe urządzenia chińskiego producenta.

Zobacz: EMUI 10 z Androidem 10 – Huawei podał najnowszą listę modeli, które dostaną aktualizację w 2020

Hauwei MateBook D14 2020

Nowy MateBook D14 wyróżnia się aluminiową obudową, jest niezwykle lekki (1,38 kg) i smukły. Uwagę zwracają cienkie ramki 4,8 mm okalające matowy ekran IPS 14 cali FullView Full HD. Na obudowie znalazły się porty USB 3, HDMI, USB C oraz złącze słuchawkowe. A co w środku? Laptop napędzany jest procesorem AMD Ryzen 5 3500U (4-rdzeniowa, 8-wątkowa architektura Zen) z grafiką Radeon Vega 8. Wydajność i kulturę pracy poprawia nowy układ chłodzenia Shark Fin 2.0, zapobiegający przegrzewaniu się chipsetu. Pamięci RAM użytkownik otrzyma 8 GB Dual Channel.

Mobilny Hauwei MateBook D14 powinien także zainteresować użytkowników, którzy poszukują laptopa do zastosowań multimedialnych. Dobrą jakość dźwięku gwarantować ma system głośników Dolby Atmos. Producent zadbał też o ciekawe elementy wyposażenia: czytnik linii papilarnych, funkcję ochrony wzroku, podświetlaną klawiaturę, a także chowaną kamerkę, którą umieszczona została… między przyciskami F6 i F7.

Wśród interesujących dodatków znalazła się korzystająca z NFC funkcja OneHop służąca do zbliżeniowego przesyłania danych między laptopem a smartfonem Huawei. Wystarczy włączyć w smartfonie odpowiednią funkcję, a następnie zbliżyć urządzenie mobilne do laptopa. Dzięki OneHop użytkownik może przenieść gigabajtowy film albo 500 zdjęć między urządzeniami w jedną minutę. OneHop oferuje także współdzielenie ekranów urządzeń mobilnych. Między współdzielonymi ekranami wystarczy przesunąć dowolny plik, aby został zapisany w pamięci drugiego urządzenia.

Obiecująco zapowiada się czas pracy. Producent obiecuje do 10 godzin działania na akumulatorze 56 Wh, a do tego szybkie ładowanie uniwersalną ładowarką. Naładowanie do 46% ma trwać zaledwie pół godziny. Wyjątkową cechą urządzenia jest także to, że jego akumulator można ładować też ładowarką telefonu lub powerbankiem .

Co ważne, mimo problemów ze smartfonami, jakie Huawei ma w efekcie restrykcji ze strony Stanów Zjednoczonych, komputery pracują pod kontrolą systemu Windows 10 Home. Jak przekonywał na konferencji Jefferson Zhang, szef polskiego oddziału Huawei, segment PC rozwija się u Huaweia niezwykle prężnie.

Zobacz: Huawei wprowadza do Polski laptopa MateBook X Pro (2019). Tablet MediaPad T5 gratis

Zobacz: Tablet MediaPad T3 10 w zestawie z MateBookiem 13. Kolejna promocja Huawei

Hauwei MateBook D14 wyceniony został przez producenta na kwotę 2999 zł. Podczas zakupu w promocji nabywcy otrzymają za darmo słuchawki Freebuds 3.

Zobacz: Huawei P40 Plus to trzeci, najlepiej wyposażony model z serii P40

Zobacz: Huawei i TomTom podpisali umowę. Smartfony obejdą się bez Map Google

Hauwei MateBook D15 2020

MateBook D15 to większa wersja modelu D14, stworzona jako komputer przede wszystkim do zastosowań domowych, choć to wciąż urządzenie mobilne. Urządzenie waży 1,53 kg, a jego grubość wynosi 16,9 mm, matowy ekran FullView 15,6 cala okala cienka ramka 5 mm. W porównaniu do D14 większy model otrzyma o jeden port USB 2 więcej, natomiast główna specyfikacja pozostaje bez zmian. Ciekawym detalem jest aktywny czytnik linii papilarnych na włączniku jak w MacBooku Pro. Miłośnicy multimediów docenią zapewne głośniki z certyfikatem Harman Kardon.

MateBook D15 ma mniejszy akumulator 42 Wh, który pozwoli na ponad 6 godzin pracy. W 30 minut będzie go można naładować do 53 proc.

MateBook D15 wyceniony został na 2799 zł.

Kiedy w sprzedaży?

Przedsprzedaż nowych modeli laptopów potrwa od 27 stycznia do 2 lutego – w tym czasie do zakupionego laptopa dodawane będą w zestawie bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 3.

W czasie sprzedaży premierowej, która potrwa od 3 lutego do 23 lutego, do nowego laptopa Huawei dołączane będą także bezprzewodowe słuchawki FreeBuds 3.

Regularna sprzedaż laptopów MateBook D 14 i MateBook D 15 rozpocznie się 24 lutego.