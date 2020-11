Huawei Mate X2 i jeden inny tajemniczy telefon z certyfikacją

Chińska agencja TENAA certyfikowała dwa nowe telefony chińskiego Huaweia. Pierwszym z nich jest składany Huawei Mate X2, drugi jest jeszcze owiany tajemnicą.

Huawei to jeden z dwóch producentów smartfonów, którzy swoim uporem doprowadzili do powstania segmentu zginanych urządzeń. To jednak Samsung wysunął się na prowadzenie i teraz zdecydowanie dominuje na rynku składanych smartfonów. Huawei głównie skupił się na swoim chińskim mateczniku. Teraz tamtejsza agencja TENAA certyfikowała kolejne dwa telefony chińskiego producenta. Będą to Huawei Mate X2 oraz jeden inny smartfon marki. W tym drugim przypadku nie mamy niestety pewności o co dokładnie chodzi.

Nowy elastyczny smartfon ma się jednak różnić od pierwszego modelu Mate X. Tamten zginał się bowiem do zewnątrz, nowy będzie robił to do wewnątrz. Tym samym będzie bardziej podobny do swoich konkurentów w tym segmencie. Po rozłożeniu będzie on mieć przekątną 8 cali. Wszystko napędzał będzie Kirin 9000. Urządzenie będzie też wyposażone w szybkie ładowanie 66 W. Nie wiemy natomiast czym jest drugi telefon - będzie on miał przekątną ekranu 6,5 cala oraz akumulator o pojemności 3900 mAh. Przy takim wyświetlaczu wydaje się, że to jednak niewiele.

Źródło tekstu: 91 mobiles, wł