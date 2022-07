Huawei wprowadza do Polski słuchawki FreeBuds SE

Huawei rozszerza swoją ofertę w Polsce o nowe słuchawki bezprzewodowe FreeBuds SE. W promocji na start można je kupić 10% taniej.

Rozwój całkowicie bezprzewodowych słuchawek w ostatnich latach sprawił, że konsumenci pokochali ich wygodę i wszechstronność. Użytkownicy zwracają uwagę na coraz lepszą jakość dźwięku i stylowe wzornictwo. Urządzenia te służą dziś nie tylko do odtwarzania muzyki i prowadzenia rozmów, ale stopniowo stają się modnym i przydatnym dodatkiem, który po prostu warto mieć.

Huawei FreeBuds SE w Polsce

Na polskim rynku debiutują właśnie bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds SE, charakteryzujące się komfortem noszenia, wysokiej jakości dźwiękiem, długim czasem odtwarzania oraz eleganckim wyglądem. Tak przynajmniej twierdzi producent.

Słuchawki FreeBuds SE wyróżnia zmodyfikowana konstrukcja częściowo douszna. Dzięki niej każda ze słuchawek dopasowuje się do konturu ucha, co zmniejsza nacisk na kanał słuchowy, jednocześnie zapewniając dobre dopasowanie. Taka budowa skutecznie eliminuje część hałasów, które mogą być słyszalne dookoła. W celu zapewnienia wysokiej jakości dźwięku zastosowano tu cyfrową eliminację szumów środowiskowych (ENC). Dodatkowo, dostępne w pudełku silikonowe końcówki w trzech różnych rozmiarach pozwalają właściwe dopasować urządzenie pod indywidualne preferencje oraz osiągnąć wyższy poziom przyjemności z użytkowania.

Zobacz: Huawei w cieniu poważnych zarzutów, wojsko i rakiety w tle (aktualizacja)

Zobacz: Huawei zadowolony z chińskiego rynku składaków. Kiedy Huawei Mate X3?

Huawei obiecuje, że słuchawki FreeBuds SE zapewniają dobrą jakość rozmów, nawet w zatłoczonych i głośnych miejscach. Jest to możliwe dzięki technologii formowania wiązki dźwięku, działającej w oparciu o dwa mikrofony. Z dużą dokładnością odróżnia ona głos użytkownika od hałasu otoczenia. Za czystość i jakość dźwięku odpowiadają tu dynamiczne, 10-milimetrowe przetworniki i polimerowe membrany. Wydobywają one bogate tekstury w szerokim zakresie dźwięków, a zrównoważony, trójkanałowy system audio pozwala zarówno docenić jakość muzyki, jak i uwypukla głos rozmówcy.

Dzięki łączności Bluetooth 5.2 słuchawki Huawei FreeBuds SE znacząco minimalizują opóźnienia i sprawiają, że dźwięk jest zsynchronizowany z obrazem na ekranie smartfonu, tabletu czy komputera. Słuchawki oferują do 24 godzin pracy z wykorzystaniem etui ładującego, wyposażonego w uniwersalne złącze USB-C. Pozwalają na słuchanie muzyki do 6 godzin lub prowadzenie rozmów do 4 godzin na jednym ładowaniu. Poziom naładowania baterii można sprawdzić po podłączeniu słuchawek do urządzenia lub w aplikacji Huawei AI Life.

Słuchawki Huawei FreeBuds SE wyposażone są w czujniki ruchu i wibracji, dzięki którym sterowanie dotykowe jest precyzyjne i przewidywalne. Gest dwukrotnego dotknięcia wstrzymuje lub wznawia odtwarzanie, jak również pozwala odebrać i zakończyć połączenie. Korzystając z aplikacji mobilnej Huawei AI Life (dostępnej na systemy Android i iOS) można dostosować ustawienia i dopasować słuchawki tak, by działały, jak życzy sobie tego ich użytkownik.

Dostępność i cena

Bezprzewodowe słuchawki FreeBuds SE są dostępne w Polsce w sklepach stacjonarnych partnerów biznesowych firmy Huawei: sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik oraz Decathlon, jak również online w oficjalnej strefie marki na Allegro oraz na Huawei.pl. Cena słuchawek wynosi 199 zł. W promocji na start, która potrwa do 7 sierpnia 2022 roku, cena jest niższa o 20 zł (179 zł).

Na kupujących w sklepie Huawei.pl czekają dodatkowe korzyści. Każdy, kto kupi słuchawki Huawei FreeBuds SE do 7 sierpnia, a następnie przetestuje je i podzieli się swoją opinią na huawei.pl, będzie mógł odebrać kupon na zakup wagi Huawei Scale 3 w cenie 1 zł. Kolejnym benefitem jest opcja dokupienia usługi FreeBuds Loss w promocyjnej cenie 19,90 zł, umożliwiającej zakup nowej słuchawki w miejsce zagubionej lub zniszczonej. Zakup FreeBuds SE w ograniczonym czasie premiowany będzie także naliczeniem podwójnych punktów w programie lojalnościowym Huawei, które będzie można wymienić na zniżki podczas zakupów w sklepie marki.

Zobacz: Ulefone szykuje pancerniaka z wbudowanymi słuchawkami TWS. Pomysł jak u Nokii

Zobacz: Sony WH-1000XM5 - idealne słuchawki, jeśli nie liczysz się z gotówką

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei