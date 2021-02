HTC Wildfire E lite - kolejny budżetowy smartfon zaprezentowany

Właśnie zaprezentowany został HTC Wildfire E Lite, czyli nowy smartfon, którym Tajwańczycy mają zamiar zawojować najniższy segment cenowy.

Zgodnie z tradycjami serii HTC Wildfire E Lite to propozycja na wskroś budżetowa, co jednoznacznie zdradza jego specyfikacja. Sercem urządzenia jest leciwy procesor MediaTek Helio A22, natomiast wyświetlacz to jednostka o przekątnej 5,45" i rozdzielczości 720x1440. Do tego dostajemy 2 GB RAM, 16 GB pamięci wewnętrznej i podwójny aparat o rozdzielczości 8 MP.

Jak większość tego typu urządzeń, HTC Wildfire E Lite pracuje pod kontrolą Androida 10 Go Edition, czyli nieco okrojonej wersji systemu od Google, dedykowanej smartfonom o słabszej specyfikacji. Oznacza to, że mimo niezbyt imponujących parametrów wydajność telefonu powinna się okazać wystarczająca do podstawowych zadań. Niestety trudno to samo powiedzieć o baterii - zastosowany akumulator ma raptem 3000 mAh.

Póki co HTC Wildfire E Lite trafił do sprzedaży na terenie Rosji i Południowej Afryki. Jego cena na obydwu rynkach to w przeliczeniu ok. 380 zł. Jak na razie nie wiemy czy telefon trafi także do Polski.

Zobacz: HTC przeżywa odrodzenie - już trzeci miesiąc wzrostów

Zobacz: HTC Wildfire E3 pojawia się w konsoli Google Play

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: HTC

Źródło tekstu: HTC