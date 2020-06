HTC Desire 20 Pro pojawi się 16 czerwca

Tak, HTC dalej istnieje. Tak, HTC dalej robi telefony. Wreszcie tajwańska firma pokaże swój pierwszy telefon, który od samego początku będzie miał Androida 10.

HTC pogrążony jest od dawna w letargu i nawet naprawdę dobre telefony nie są w stanie dać mu drugiego życia. Ale nie ma co się dziwić, sytuacja tajwańskiej firmy jest tragiczna i wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Owszem, firma ma dobrze sprzedające się gogle HTC Vive, jednak to nie wystarczy. To nie Sony, który pikującą sprzedaż zasypuje wagonami pełnymi jenów z innych segmentów swojej działalności. Dlatego tym ważniejsze są informacje o tym, że HTC pokazuje kolejny telefon.

Już za 6 dni oficjalnie pojawi się HTC Desire 20 Pro. Będzie to model ze średniej półki, którego sercem będzie układ Snapdragon 660 lub 665. Smartfon będzie miał poczwórny aparat główny i czytnik linii papilarnych z tyłu urządzenia. Najprawdopodobniej klienci otrzymają urządzenie z przekątną ekranu 6,5 cala i wyświetlaczem LCD. Możemy się też spodziewać 6 GB RAM.

Źródło tekstu: aamtech