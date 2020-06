Honor X10 Max 5G pojawia się w Geekbench

Już za kilka dni oficjalnie pojawi się Honor X10 Max 5G. Teraz natomiast, dosłownie na ostatniej prostej telefon pojawił się w bazie benchmarków Geekbench.

Nowy smartfon należącej do Huaweia marki Honor oficjalnie ujrzy światło dzienne 2 lipca. Już teraz jednak możemy dowiedzieć się jak będzie on wydajny. Wszystko dzięki temu, że przeszedł test benchmarku Geekbench. Konkretnie była to wersja 5.1.0. W teście jednego rdzenia smartfon zdobył 539 punktów, w teście wielu rdzeni zanotował on 2186 punktów. To wynik na poziomie tych osiągniętych przez Moto Edge oraz LG Velvet.

Przypomnijmy, Honor X10 Max 5G będzie miał układ Mediatek Dimensity 800, któremu będzie towarzyszyć 6 lub 8 GB RAM oraz 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. Będzie można ją rozszerzyć o kolejne 256 GB za pomocą karty pamięci. Sam wyświetlacz będzie miał z kolei 7,09 cala. Modem 5G jest koniecznością - w Chinach mają go już nawet budżetowce. Niestety nasz kontynent jest pod tym względem do tyłu. Urządzenie będzie zasilane akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 22,5 W, a nad wszystkim czuwać ma Android 10 z interfejsem Magic UI 3.1.1. Aparat główny będzie miał z kolei sensor 48 Mpix.

Źródło tekstu: rootmygalaxy