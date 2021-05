Honor Tablet X7 zaprezentowany - ma ekran 8" i aplikacje dla dzieci

Honor Tablet 7X to nowy tablet w ofercie chińskiego producenta. To niedrogi model z wyświetlaczem 8", który przygotowano m.in. z myślą o dzieciach.

Mimo rozstania z Huaweiem Honor radzi sobie całkiem nieźle i stale powiększa swoją ofertę urządzeń. Najnowszym produktem w portfolio producenta jest Honor Tablet X7, czyli niedrogi tablet przygotowany z myślą o mniej wymagających zastosowaniach.

Honor Tablet X7 wyposażony został w wyświetlacz IPS o przekątnej 8" i rozdzielczości 1280x800. Procesor to ośmiordzeniowa jednostka MediaTek MT8768T, na którą składają się cztery rdzenie Cortex-A34 o taktowaniu 2,3 GHz i cztery Cortex-A53 o taktowaniu 1,8 GHz. Tablet wyposażono ponadto w 3 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci wewnętrznej i akumulator o pojemności 5100 mAh. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 10 z nakładką Magic UI 4.0.

Z materiałów marketingowych można wywnioskować, że tablet zaprojektowany został w znacznej mierze z myślą o dzieciach, jako pomoc dydaktyczna oraz sprzęt do zabawy. Stąd mamy stosunkowo kompaktowe rozmiary oraz rozwiązania przygotowane specjalnie z myślą o najmłodszych, takie jak preinstalowany na urządzeniu pakiet aplikacji edukacyjnych.

Honor Tablet X7 dostępny będzie w trzech wersjach. Wariant z łącznością Wi-Fi wyceniono na 899 juanów (ok. 525 zł), podczas gdy wersja z łącznością 4G to koszt rzędu 1199 juanów (ok. 700 zł). Wreszcie urządzenie będzie oferowane w w wersji ze specjalnym silikonowym etui za 999 juanów (580 zł).

Zobacz: Honor 50 Pro+ dostanie Snapdragona 888. Nie wiemy, co z Google Play

Zobacz: Honor Play 20 - po cichu debiutuje nowy budżetowy smartfon

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Honor

Źródło tekstu: Honor