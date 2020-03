Spiesz się! Tylko dziś Honor Band 5 w świetnej cenie!

Tanie i dobre sprzęty są fajne, bo są... tanie i dobre. Ale jeszcze lepsze są, gdy ich ceny są jeszcze niższe! Taką promocję możecie znaleźć w sklepie RTV Euro AGD, gdzie możecie nabyć najnowszą generację opaski Honor Band 5 - za jedyne 129 złotych. Spieszcie się, bo oferta jest ograniczona czasowo i ilościowo! Cena? Jedyne 129 złotych!

Honor Band 5 to zdecydowanie świetna opaska dostępna na rynku urządzeń ubieralnych. Jest w stanie monitorować jakość snu użytkownika, pozwala na zdalne robienie zdjęć (co przydaje się w przypadku zdjęć selfie!), udostępnia możliwość sterowania muzyką z nadgarstka, rozpoznaje i monitoruje aż 10 rodzajów aktywności, charakteryzuje się ekranem OLED o przekątnej 0,95 cala i... zawiera w sobie pulsoksymetr. Ponadto, opaska jest wodoszczelna, bateria działa naprawdę długo, a interaktywne tarcze można zmieniać i personalizować.

Jak zdobyć Honor Band 5 w takiej cenie? Wystarczy, że przejdziecie do sklepu RTV Euro AGD z tego linku i... zamówicie urządzenie. Koniecznie wpiszcie kod HOTDEALD0403 w koszyku!. To wszystko! Musicie jednak upewnić się, że zrobicie to naprawdę szybko - oferta właśnie się wyczerpuje i kto wie, kiedy się zakończy! Lepiej złożyć zamówienie wcześniej niż żałować, że zrobiło się to za późno. My zaś możemy Wam zagwarantować, że Honor Band 5 spełni Wasze oczekiwania. W tej cenie trudno znaleźć jednoznacznie lepszy sprzęt z kręgu "wearables".

