Honor 60 pojawi się już... jutro

Honor 60 miał się pojawić za miesiąc, ale jak widać Chińczycy postanowili przyspieszyć premierę. Nowe telefony zadebiutują już jutro.

Honor 50 dopiero niedawno trafił do Europy, ale wiedzieliśmy, że lada moment pojawi się na rynku Honor 60. Jeszcze niedawno informowaliśmy, że najprawdopodobniej stanie się to w grudniu. Wszystkie doniesienia sugerowały właśnie ten termin, a Honor już wcześniej udowodnił, że bardzo lubi grudniowe debiuty. Okazało się jednak, że Chińczycy nie mają zamiaru tyle czekać. Nowy Honor 60 zadebiutuje już... jutro. Nowa seria telefonów będzie się składała z trzech urządzeń: Honor 60, Honor 60 Pro czy Honor 60 SE. Czego o nich wiemy? Możemy się spodziewać szybkiego ładowania w technologii 40 W. To jednak nie jest wszystko. W przypadku średniego wariantu na pewno otrzymamy 60 W. Honor 60 Pro możliwe, że będzie miał szybkie ładowanie w technologii 100 W.

Na pewno otrzymamy jednak telefon z układem Qualcomm Snapdragon 870 oraz akumulatorem o pojemności 4500 mAh. Z tyłu urządzenia na użytkownika będzie czekało aż pięć sensorów aparatu głównego. Nowy aparat ma być bardzo dobry w fotografowaniu nocnego nieba - tak przynajmniej wynika z dzisiejszych obietnic producenta.

Źródło zdjęć: Honor (Honor 50)

Źródło tekstu: weibo via gsmarena, wł