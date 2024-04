Seria HMD Pulse oficjalnie. Te smartfony naprawisz w domu

Firma Human Mobile Devices (HMD), znana dotąd jako HMD Global, zaprezentowała trzy nowe smartfony z serii HMD Pulse. To początek nowego podejścia fińskiego producenta, który chce promować własną markę. Atutem ma być możliwość samodzielnej naprawy.

Firma HMD, która rozwija ten skrót jako Human Mobile Devices, przedstawia swoją pierwszą linię smartfonów z własnej linii: HMD Pulse Pro, HMD Pulse+ i HMD Pulse. Dotąd producent wprowadzał na rynek telefony marki Nokia, jednak teraz chce zaistnieć pod własnym brandem

HMD Pulse naprawisz razem z iFixit

Podobnie jak było w przypadku produkowanego przez HMD smartfonu Nokia G22, każde urządzenie z nowej serii HMD Pulse zostało tak skonstruowane, by można je było samodzielnie naprawić. HMD umożliwia właścicielom wymianę uszkodzonego wyświetlacza, wygiętego portu ładowania lub zużytej baterii bez wizyty w salonie. Użytkownicy będą mogli zamówić zestaw do samodzielnej naprawy dostarczany we współpracy z iFixit.

Nowa seria to modele z niższej półki o niezbyt wygórowanej specyfikacji – producent kieruje je do niej wymagających użytkowników.

Topowy w nowej linii HMD Pulse Pro wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 6,65 cala, w rozdzielczości HD+ (1612 x 720 ), z odświeżaniem do 90 Hz i maksymalną jasnością 600 nitów. Sercem tego modelu jest znany z budżetowców układ Unisoc T606, wspierany przez 4 GB, 6 GB lub 8 GB pamięci RAM. Na własne pliki użytkownik ma 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej.

Główny aparat ma 50 Mpix wspierany przez czujnik głębi, a jednostka selfie – 50 Mpix. HMD Pulse Pro zapewnia łączność 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 i NFC. Wymienny akumulator 5000 mAh ładowany jest z mocą 20 W. Wszystkim zarządza Android 14 w opcji Android Enterprise Recommended. Producent obiecuje dwa uaktualnienia systemu operacyjnego i trzy lata poprawek bezpieczeństwa.

HMD Pulse Pro powstał w kolorach zielonym Glacier Green, fioletowym Twilight Purple i czarnym Black Ocean.

kwiecień 2024 196 g, 8.55 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD do 256 GB - 50 Mpix + 2 Mpix + 50 Mpix 6.65" - IPS LCD (720 x 1612 px, 265 ppi) Unisoc T606, 1,60 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

HMD Pulse+ i HMD Pulse mają niemal identyczne parametry jak HMD Pulse Pro, choć jeszcze nieco skromniejsze wyposażenie. Ten sam jest ekran, układ SoC, podobne warianty pamięci, funkcje komunikacyjne i akumulatory o takiej samej pojemności. Różnica dotyczy aparatów: HMD Pulse+ ma główną jednostkę 50 Mpix i przednią 8 Mpix, a najniżej pozycjonowany HMD Pulse to połączenie aparatów odpowiednio 13 Mpix i 8 Mpix. W obydwu modelach wolniejsze jest też ładowanie – 10 W.

kwiecień 2024 187 g, 8.45 mm grubości 4 GB RAM 128 GB, microSD do 256 GB - 50 Mpix + 8 Mpix 6.65" - IPS LCD (720 x 1612 px, 265 ppi) Unisoc T606, 1,60 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

HMD Pulse+ dostępny będzie w kolorach: brzoskwiniowym Apricot Crush i niebieskim Midnight Blue, a HMD Pulse w czarnym Meteor Black i różowym Dreamy Pink.

kwiecień 2024 187 g, 8.45 mm grubości 4 GB RAM 64 GB, microSD do 256 GB - 13 Mpix + 8 Mpix 6.65" - IPS LCD (720 x 1612 px, 265 ppi) Unisoc T606, 1,60 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Ceny nowych smartfonów HMD nie są znane, ale na pewno nie będą wysokie. Smartfony HMD Pulse+ będą dostępne do kupienia w wybranych sieciach w Polsce w maju, natomiast HMD Pulse Pro trafi na sklepowe półki później.

Źródło zdjęć: HMD

Źródło tekstu: HMD, opracowanie własne