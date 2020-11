Trzy nowe Nokie zadebiutują jeszcze w 2020 roku

Jeszcze w 2020 roku HMD Global ma zaprezentować trzy nowe smartfony marki Nokia. Będzie to opóźniona Nokia 7.3 5G oraz dwa inne modele.

Nokia 7.3 miała zadebiutować we wrześniu tego roku, ale premiera tego smartfonu została opóźniona do listopada, a teraz serwis NokiaPowerUser podaje, że urządzenie zostanie pokazane do końca 2020 roku. mają mu towarzyszyć dwa inne modele: Nokia 9.3 PureView i Nokia 6.3.

Nokia 9.3 PureView ma być nowym flagowcem legendarnej fińskiej marki, napędzanym chipsetem Qualcomm Snapdragon 865 i wyposażonym w panel AMOLED 120 Hz. Na wyposażeniu ma się tu również znaleźć aparat fotograficzny o rozdzielczości 108 Mpix z optyką marki Zeiss. Nokia 7.3 5G z kolei ma bazować na chipsecie Snapdragon 690 i mieć z tyłu cztery aparaty, w tym główny o rozdzielczości 48 Mpix. Nokia 6.3 ma być urządzeniem niemal identycznym, jak Nokia 7.3 5G, ale tylko z łącznością LTE. Smartfon ten ma trafić przede wszystkim na rynki, gdzie nie rozpoczęto jeszcze wdrażania nowej technologii.

Źródło tekstu: nokiapoweruser.com