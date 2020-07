HMD Global pracuje nad modelem Nokia 2.4

Wedle najnowszych doniesień HMD Global pracuje nad kolejnym urządzeniem z niższej półki cenowej. Będzie to Nokia 2.4.

Budżetowa oferta fińskiego HMD Global jest już teraz bardzo bogata. Wszystko wskazuje na to, że będzie ona jeszcze ciekawsza. W ofercie marki Nokia znajdzie się bowiem Nokia 2.4. Nie wiadomo póki co zbyt wiele na temat nadchodzącego urządzenia, ale możemy spodziewać się o wiele szybszego urządzenia niż do tej pory. Nokia 2.3 miała bowiem czterordzeniowy układ MediaTek Helio A22, Nokia 2.4 z kolei będzie miała ośmiordzeniowego MediaTeka Helio P22. Sam P22 jest również prawie dwa razy szybszy od A22.

To duży krok do przodu, pamiętajmy, że seria Nokia 2 to jedne z najtańszych smartfonów HMD Global. Gdzie w takim razie Finowie przyoszczędzą? Na pamięci. Smartfon będzie mieć 2 GB RAM. Urządzenie będzie oczywiście działało pod kontrolą Androida 10. Przewidujemy też dwie-trzy aktualizacje wersji Androida. Nie zaskoczą nas trzy lata w przypadku nawet tak budżetowego modelu. Długie wsparcie i szybkie aktualizacje to znak rozpoznawczy fińskiej marki.

Źródło tekstu: nokiapoweruser