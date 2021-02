HMD Global obiecuje przyspieszyć z Androidem 11 dla Nokii

Fiński HMD Global długo był wzorem do naśladowania pod względem aktualizacji smartfonów. Producent obiecuje znowu nim być.

Pisząc o aktualizacjach Androida zwykle pod niebiosa wynosiliśmy Finów z HMD Global. Producent smartfonów Nokia słynął bowiem z długiego wsparcia i szybkich aktualizacji nawet dla najtańszych telefonów. W tym roku jednak HMD Global niespecjalnie się spieszy - wielu innych producentów już uaktualnia kolejne swoje modele, a Finowie dopiero zaczęli. Pierwszym z nich jest Nokia 8.3 5G. Juho Sarvikas zapewnia jednak, że teraz wszystko już będzie odbywać się w błyskawicznym tempie.

Przypomniał on też, że w przypadku Androida 9 i 10 to właśnie HMD Global był najszybszym producentem. Fin chce, by teraz był hat-trick, jednak... tak naprawdę jest on już niemożliwy. Nie da się już wyprzedzić Sony, który niedawno rozpoczął rozprowadzanie Androida 11 dla ostatniego modelu. Mimo to Sarvikas daje do zrozumienia, że już niedługo z Androida 11 będą cieszyli się posiadacze Nokii 2.2, Nokii 5.3 oraz Nokii 8.1. Wedle pierwotnego harmonogramu w pierwszym kwartale uaktualnienie miało być też gotowe dla Nokii 1.3, Nokii 2.3, Nokii 2.4, Nokii 3.4 i Nokii 4.2.

Źródło tekstu: juho sarvikas