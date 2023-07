Google odcina Samsunga. Poradzi sobie sam

Google kończy współpracę z Samsungiem w kontekście jego procesorów Tensor. Czas wziąć sprawy w swoje ręce zamiast pudrowania Exynosów.

Google chce sukcesu Apple'a. Własne procesory mają na to pozwolić

Pomimo rozbudowanej listy optymalizacji, dotychczasowe procesory Tensor Google'a nie wyróżniały się na tle konkurencji rekordami wydajności. Były to w końcu konstrukcje oparte na Exynosach Samsunga, które stoją w cieniu produktów Qualcommu. Dość powiedzieć, że tegoroczne przejście Samsunga we flagowych telefonach na Snapdragony przyniosło nie tylko skok wydajności, ale też o wiele dłuższą pracę na akumulatorze i o niebo wyższą jakość zdjęć, szczególnie tych z zoomem cyfrowym.

Skoro nawet Samsung zrezygnował z Exynosów we flagowych modelach, dlaczego tkwić przy nich ma Google? Ba, nawet w charakterze samego producenta układów, Samsung nie będzie dobrym wyborem. Qualcomm w zeszłym roku korzystał z usług Samsung Semiconductor przy produkcji Snapdragona 8 Gen 1 - układy te znane były niestety z tendencji do przegrzewania i relatywnie niewysokiej wydajności. Gdy w drugiej połowie roku firma przeszła na TSMC i wypuściła Snapdragona 8+ Gen 1 różnice były kolosalne. I to właśnie w TSMC ma być nowym producentem procesorów Google'a.

W 2025 roku 3 nanometry i w pełni własny projekt

Przełomowe będą procesory Tensor G5, tworzone z myślą m.in. o smartfonach Google Pixel 10. Piszemy o tym na chwilę przed premierą Pixeli 8, ale spokojnie, wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że i te się obronią. Magia jednak zacznie się w 2025 roku i może to być rewolucja podobna do tej, którą zgotował nam Apple procesorami M1.

Kodowa nazwa układów to Laguna i oprócz dotychczasowego zastosowania w telefonach, nowe Tensory zasilą prawdopodobnie też inne urządzenia mobilne i stacjonarne, takie jak tablety, elektronika noszona, stacje do zarządzania smart home czy Chromebooki. Oczywiście nie będą to identyczne układy, lecz cały ekosystem procesorów od początku zaprojektowanych przez Google'a. Tensor G5 bazować ma procesie technologicznym 3 nm firmy TSMC i technologii Integrated Fan-Out, redukującej grubość chipu i zużycie energii.

Przejście "na własne" u Apple'a zapoczątkowało istny boom na produkty producenta, trudno więc dziwić się ambicjom kolejnego technologicznego giganta. Pytanie jednak, czy "biedny" TSMC będzie w stanie dostarczyć na czas procesory. Apple zarezerwował już 90% mocy przerobowych firmy na pierwszą transzę procesorów 3 nm, a odpowiedniej uwagi domaga się też AMD po premierze jego przełomowych procesorów do rozwiązań profesjonalnych i sztucznej inteligencji.

