Debiutuje Pixel Watch. To nowy zegarek firmy Google

Google zaprezentował swój inteligentny zegarek. Pixel Watch ma okrągły, minimalistyczny design oraz bardzo dobre wyposażenie.

Google Pixel Watch to okrągły zegarek o wymiarach 41 x 41 x 12,3 mm i masie 38 g. Urządzenie zostało wyposażone w wyświetlacz AMOLED o gęstości pikseli na poziomie 320 ppi i jasności sięgającej do 1000 nitów (szczyt). Wykonana ze stali nierdzewnej koperta smartwatcha jest odporna na działania wody i pyłów, zgodnie z normą IP68. Zegarek powinien wytrzymać ciśnienie wody o wielkości 5 atmosfer, co odpowiada głębokości 50 metrów, więc w zegarku można pływać. Ekran jest chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 5.

Wewnątrz obudowy pracuje układ Exynos 9110, współpracujący z 2 GB RAM-u i 32 GB pamięci masowej. Na spodzie zegarka znalazł się czujnik tętna, a także czujnik EKG. Jeśli chodzi o łączność ze światem zewnętrznym, do dyspozycji mamy tu Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 oraz NFC. Nie zabrakło tu również odbiornika nawigacji satelitarnej, dzięki czemu Pixel Watch może samodzielnie zarejestrować trasę odbywanego przez użytkownika spaceru czy przejażdżki rowerem. Jest też wariant z kartą eSIM, który pozwala na korzystanie z sieci LTE.

Google Pixel Watch jest zasilany akumulatorem o pojemności 294 mAh z ładowaniem bezprzewodowym Qi. Nad całością czuwa system WearOS 3.5.

Dostępność i cena

6 października ruszyła przedsprzedaż smartwatcha firmy Google. Pixel Watch jest dostępny w kolorach Champagne Gold z paskiem Hazel Active, Matte Black z paskiem Obsidian Active oraz Polished Silver z paskiem Charcoal Active lub Chalk Active. Dostępność różnych wersji kolorystycznych może się różnić w zależności od rynku. Cena zegarka w Europie wynosi 379 euro (1836 zł) za wersję bez LTE i 429 euro (2078 zł) za wariant pozwalający korzystać z sieci komórkowych. Jeśli zamówimy smartfon Google Pixel 7 Pro, zegarek dostaniemy za darmo (dotyczy obu wersji).

