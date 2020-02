Zdjęcia Google z abonamentem: co miesiąc dostaniesz najlepsze zdjęcie na papierze

W Google Photos pojawi się subskrypcja. Co miesiąc dostaniesz 10 ze swoich najlepszych zdjęć na papierze. Wybierze je sztuczna inteligencja.

Od września za pośrednictwem Zdjęć Google można drukować swoje zdjęcia na życzenie. Google planuje wprowadzić także nietypowy abonament. Z kolekcji zdjęć w chmurze Google'a automatycznie zostanie wybranych 10 najlepszych. Za 7,99 dolara miesięcznie zostaną one wydrukowane i wysłane do autora. I tak co miesiąc.

Zdjęcia będą drukowane na grubszym papierze (Google nie podaje gramatury) w formacie 4 na 6 cali (10 na 15 cm) z ramką o grubości 1/8 cala (32 mm).

Zobacz: Facebook umożliwi transfer zdjęć na Google Photos

Zobacz: Zdjęcia Google poprawią jakość zdjęć rachunków i dokumentów

Google powierzy wybór sztucznej inteligencji

Google dysponuje bardzo dobrym modelem maszynowego uczenia, który rozpoznaje zawartość zdjęć i ich parametry. Podobny model będzie też odpowiedzialny za wybór najlepszych zdjęć, które dostaniesz na papierze.

Użytkownik musi tylko wskazać kategorię, która go najbardziej interesuje. Według 9to5Google najpopularniejsza to „głównie ludzie i zwierzęta”. Do wyboru są też kategorie „głównie krajobrazy” i „po trochu wszystkiego”. Możliwe jest też wprowadzenie poprawek przed drukowaniem.

Wydruki zostaną przysłane w tekturowej kopercie. Według opisu usługi to idealne ozdoby na lodówkę albo prezenty dla bliskich.

Subskrypcja jest obecnie testowana w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie w Polsce dostępna jest jedynie możliwość zamówienia fotoksiążki ze zdjęciami z albumu, ceny startują od 55,99 zł. Gdyby miało się to zmienić, a zapewne do tego dojdzie, skorzystasz z drukowania zdjęć? A może skusisz się na taki abonament?

Ankieta Czy lubisz drukować zdjęcia? Tak, skorzystam z takiego abonamentu Tak, ale chcę sam wybierać zdjęcia i drukarnię Tak, na własnej drukarce Nie. To strata miejsca / pieniędzy

Źródło zdjęć: 9to5Google

Źródło tekstu: 9to5Google