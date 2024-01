OnePlus z nieoczekiwaną współpracą. Wypuszczą tematyczny smartfon

Ostatni obyła się oficjalna transmisja wideo zorganizowana przez Hoyoverse, twórców takich gier jak Honkai Impact 3rd. Genshin Impact, czy Honkai: Star Rail. Jej celem było przedstawienie nowości, które wraz z aktualizacją 4.4 trafią do świata gry. Jednak nieoczekiwanie dowiedzieliśmy się też, co ze świata gry trafi do naszego.

Już wkrótce do Teyvatu trafią nowe postaci, bronie, skórki oraz wydarzenia. Tymczasem ich towarem eksportowym do naszego świata stanie się smartfon z motywem Keqing, elektrycznej postaci, będącej jednocześnie jednym z ważniejszych urzędników miasta Liyue. Producentem urządzenia jest OnePlus, choć nie zdradzono jeszcze, o który dokładnie model chodzi.

Exceed the speed of lightning!



Dear Traveler,

We are pleased to introduce Genshin Impact and OnePlus's collaboration with an exclusive Keqing customized phone.

Stay tuned for more surprises along the journey.



#GenshinImpact pic.twitter.com/Q5SBK6Qu8n