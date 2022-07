GC SolarCharge – przyda się podczas wakacji

Green Cell ogłosił ponowną dostępność swojej ładowarki fotowoltaicznej z powerbankiem. Przenośny panel solarny przyda się każdemu posiadaczowi smartfonu (i nie tylko), który postanowił spędzić wakacje z dala od gniazdek z prądem.

Zielona energia w każdym miejscu

GC SolarCharge to rozwiązanie pozwalające zachować niezależność od źródeł zasilania. Nawet najbardziej pojemny powerbank nie zapewni energii w nieskończoność, a wraz z pojemnością wzrasta także rozmiar oraz masa akumulatorów. Jest to szczególnie ważna kwestia przy długiej wędrówce lub pobycie pod namiotem z dala od cywilizacji. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych stwarza możliwość ciągłego pozyskiwania darmowej oraz ekologicznej energii i utrzymanie zasilania mobilnych akcesoriów, takich jak na przykład smartfon. GC SolarCharge spełnia to zadanie przy masie 730 g i rozmiarze zbliżonym do kartki formatu A4 (jeśli urządzenie jest złożone).

Darmowa energia do akcesoriów

Energia pozyskiwana ze Słońca może bezpośrednio ładować urządzenie podłączone do GC SolarCharge lub być gromadzona w zintegrowanym powerbanku o pojemności 10000 mAh. W razie potrzeby istnieje też możliwość naładowania wbudowanego akumulatora w tradycyjny sposób. Panel fotowoltaiczny urządzenia generuje do 21 W mocy i pracuje ze sprawnością 25%. Po rozłożeniu można go zamontować na przykład przy plecaku za pomocą dołączonych do zestawu karabińczyków.

GC SolarCharge może ładować jednocześnie trzy urządzenia przez port USB-A (do 15 W), drugi port USB-A wspierający Quick Charge (do 18 W) oraz port USB-C wspierający Power Delivery (do 18 W). Z kolei ładowanie powerbanku może być realizowane przez ten sam port USB-C (do 18 W) lub microUSB (do 18 W).

Dostępność i cena

Ładowarka fotowoltaiczna firmy Green Cell wraca do sprzedaży (między innymi na stronie greencell.global) w sugerowanej cenie detalicznej 599,95 zł.

Źródło zdjęć: Green Cell

Źródło tekstu: Green Cell