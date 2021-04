Gamingowy smartfon Redmi jeszcze w tym miesiącu

Redmi potwierdziło datę premiery swojego gamingowego smartfona. Urządzenie zostanie zaprezentowane jeszcze w kwietniu.

Gamingowe smartfony zyskują na popularności, zwłaszcza w Chinach. Nie powinno być w związku z tym zaskoczeniem, że także w ofercie marki Redmi wkrótce pojawi się taki model. O tym, że urządzenie powstaje, wiemy już od jakiegoś czasu, choć formalnej zapowiedzi ze strony producenta jak dotąd nie uświadczyliśmy. Aż do teraz. Za pośrednictwem serwisu Weibo firma potwierdziła, że jej pierwszy gamingowy smartfon zostanie zaprezentowany pod koniec tego miesiąca.

Nowy model w ofercie Redmi pozycjonowany będzie nie tylko jako urządzenie typowo gamingowe, ale również pełnoprawny flagowiec. W jego kampanii promocyjnej istotną rolę odegrać ma natomiast odegrać współpraca z twórcami Call of Duty Mobile.

A co wiemy o samym gamingowym Redmi? Stosunkowo niewiele. Przecieki sugerują, że urządzenie będzie wyposażone w procesor MediaTek Dimensity 1200, a do tego otrzyma wyświetlacz OLED i akumulator 5000 mAh. Jego cena ma sięnatomiast mieścić w przedziale 2000-2500 juanów (ok. 1150 - 1450 zł). O tym, czy w plotkach tych jest ziarno prawdy, przekonamy się już za dwa tygodnie.

