Galaxy Z Fold4 już bez tajemnic. Znamy szczegóły

Galaxy Z Fold4 już nie ma przed nami tajemnic. Najnowsze doniesienia ujawniają kluczowe cechy nowego, rozkładanego telefonu Samsunga.

Samsung Galaxy Z Fold4 już wcześniej zaistniał w nieoficjalnych doniesieniach, jednak nie wszystkie ważne cechy nowego rozkładanego smartfonu zostały wtedy ujawnione. W nowym przecieku na tajemnice nie pozostaje już miejsca.

Samsung Galaxy Z Fold4 nie przyniesie rewolucyjnych zmian, jest to raczej unowocześnienie poprzedniego modelu. Forma rozkładanej obudowy jest taka sama i do dyspozycji użytkownika będą dwa ekrany – obydwa wykorzystują matryce Super AMOLED z odświeżaniem 120 Hz.

Zewnętrzny ekran ma przekątną 6,2 cala i rozdzielczość HD+, a po rozłożeniu można korzystać z większego ekranu o przekątnej 7,6 cala i rozdzielczości QXGA+. Takie same przekątne znalazły się w poprzednim modelu, wygląda więc na to, że Samsung niczym nas nie zaskoczy.

Nowe doniesienia potwierdzają także, że Galaxy Z Fold4 napędzany będzie przez najnowszy układ firmy Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Pracę tej jednostki wspierać ma 12 lub nawet 16 GB pamięci RAM, natomiast pamięć wewnętrzna dostępna będzie w rozmiarze 256 lub 512 GB.

Nowością w przeciekach na temat modelu Galaxy Z Fold4 jest konfiguracja aparatów. Wcześniej pojawiały się na ten temat różne spekulacje, niektórzy mieli nadzieję na flagowy aparat z dużą matrycą 108 Mpix. Niestety, aż na taką zmianę Samsung się nie zdecydował.

Najważniejszą zmianą w porównaniu do modelu Galaxy Z Fold3 jest wykorzystanie matrycy głównego aparatu o rozdzielczości 50 Mpix (zamiast 12 Mpix). Pozostałe aparaty w głównej sekcji foto będą już bez większych zmian – jeden to szerokokątny 12 Mpix, a drugi to aparat tele 12 Mpix z nieco większym zoomem 3x (zamiast 2x). Do zdjęć selfie przygotowane zostały dwa aparaty: zewnętrzny 10 Mpix oraz dostępny po rozłożeniu 16 Mpix, ukryty pod wyświetlaczem.

Energię do pracy dostarczy akumulator 4400 mAh, więc trzeba się przygotować na dość częste ładowanie. Tak jak w poprzednim modelu będzie można tego dokonać z mocą 25 W, więc tu pojawia się kolejny powód do narzekań dla fanów rozkładanych modeli Samsunga.

Galaxy Z Fold4 będzie pracował pod kontrolą Androida 12 z interfejsem One UI 4. Na jego premierę trzeba będzie zaczekać jeszcze zaczekać kilka lub kilkanaście tygodni.

