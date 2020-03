Seria Galaxy S20 ma spore problemy z działaniem modułu GPS

Smartfony idealne nie istnieją - to pewne. Jednak Samsung Galaxy S20, a właściwie cała seria tych smartfonów stanowiła w trakcie premiery obietnicę zbliżenia się do stanu "perfekcji". To oczywiście telefony świetne, ale jak widać - nie bez wad. Użytkownicy donoszą o kolejnych wadach, z których ta jest zdecydowanie najgorsza. Okazuje się, że niektórzy posiadacze tych urządzeń nie są w stanie poprawnie korzystać z aplikacji, które wymagają do działania modułu GPS.

Zobacz: „Sala samobójców. Hejter”: premiera prosto z kina w Canal+ i Playerze

Moduł GPS jest niezwykle istotnym komponentem: pozwala na włączenie nawigacji samochodowej, jest absolutnie najważniejszym modułem w jakichkolwiek mapach, ale wykorzystują go również inne aplikacje - na przykład platformy dowozu jedzenia online. Wystarczy zezwolić na pobranie lokalizacji i... program samodzielnie ustali, gdzie się znajdujemy. Wyobraźcie sobie, że nie możecie skorzystać z wszystkich tych udogodnień w swoim telefonie. Słaba perspektywa, prawda?

Właśnie coś takiego dotknęło niektórych posiadaczy telefonów Galaxy S20 - i zaznaczamy, dotyczy to całej serii, a nie konkretnego modelu. Oznacza to więc, że właściwie wszyscy, którzy zdecydowali się na kupno najświeższych w ofercie modelu Koreańczyków, mogą spotkać się z bardzo poważnymi problemami. Jakimi? Między innymi, połączenie GPS tuż po jego nawiązaniu może zostać zerwane. I co gorsza, nie można z tym nic zrobić.

Co może być nie tak z telefonami Galaxy S20?

To doskonałe pytanie, bowiem trudno jest obecnie wskazać jednoznaczną przyczynę tego stanu rzeczy. Okazuje się bowiem, że najwięcej sygnałów dotyczących niedziałającego modułu GPS pochodzi z Ameryki Północnej, gdzie wylądowały telefony napędzane procesorami Qualcomm Snapdragon. W Europie sprzedawane są egzemplarze z Exynosem i okazuje się, że wśród nich rzadziej dochodzi do tego typu incydentów. Na ten moment nie można niestety jednoznacznie stwierdzić, jaką naturę ma ten problem. Oczywiście, najkorzystniej dla Samsunga byłoby, gdyby nieprawidłowe działanie GPS-a wynikało z niedomagającego oprogramowania - to można byłoby naprawić za pomocą aktualizacji.

Telefony Samsung z serii Galaxy S20 mają również inne, pomniejsze problemy. Użytkownicy wskazywali m. in. na nieprawidłowo działające aparaty i przegrzewanie się urządzeń w trakcie ładowania bezprzewodowego. Nieznane jest na razie stanowisko firmy Samsung w sprawie błędów modułu GPS.

Zobacz: Ericsson: Ruch w sieci rośnie, ale ślad węglowy ICT pozostaje stały

Źródło tekstu: Phone Arena