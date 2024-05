Samsung zaprezentował Galaxy M35 5G. Od dziś w sprzedaży

Samsung oficjalnie zaprezentował nowy smartfon ze średniej półki – Galaxy M35 5G. Urządzenie wchodzi do sprzedaży w Brazylii, jednak wkrótce powinno dotrzeć też do Europy i być może również do Polski.

Galaxy M35 5G to bezpośredni następca znanego z polskiego rynku modelu Galaxy M34 5G, a jednocześnie – smartfon bardzo podobny do również dostępnego u nas Galaxy A35 5G. Specyfikacje obydwu trzydziestek piątek w dużej części się pokrywają, są jednak różnice.

Samsung Galaxy M35 5G z akumulatorem 6000 mAh

Galaxy M35 5G z wyglądu przypomina najnowsze smartfony z serii Galaxy S i Galaxy A. Ma okrągłe wycięcie na aparat selfie (zamiast w kształcie litery U), a z tyłu znajdziemy charakterystyczny, guziczkowy układ trzech aparatów, umieszczonych w jednej linii.

Nowość Samsunga ma ekran Super AMOLED o przekątnej 6,6 cala w rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. Maksymalna jasność wyświetlacza sięga 1000 nitów.

Silnikiem napędowym w Galaxy M35 5G jest układ Exynos 1380, który otrzymał do pomocy 8 GB pamięci RAM. Wewnętrzna ma 256 GB, co można rozbudować za pomocą karty microSD 1 TB.

Smartfon zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB 2.0 typu C, na odbudowie telefonu znalazło się miejsce na głośniki stereo z Dolby Atmos oraz boczny czytnik linii papilarnych. Wśród ciekawych udogodnień Samsung wymienia funkcję Focus on Voice, która minimalizuje hałas zewnętrzny podczas rozmowy, a rozmówcy słyszą się z większą dokładnością. Galaxy M35 5G jest też wyposażony w Samsung Knox Vault, sprzętowe rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo danych.

Do robienia zdjęć posiadacz Galaxy M35 5G wykorzysta aparat główny 50 Mpix (f/1,8) z OIS, szerokokątny 8 Mpix (f/2,2) lub makro 2 Mpix (f/2,4). Maksymalna rozdzielczość nagrywania wideo to 4K w 30 fps. Z przodu ulokowany jest aparat 13 Mpix (f/2,2).

Najważniejszą różnicą w porównaniu do Galaxy A35 5G jest większy akumulator o pojemności 6000 mAh. Można go ładować z mocą 25 W. Większa bateria sprawiła, że telefon trochę przybrał na masie i grubości (w porównaniu do Galaxy A35) – waży 222 g, a jego obudowa ma 9,1 mm.

Wszystkim zarządza Android 14 z One UI 6.1. Samsung obiecuje 4 aktualizacje systemu i 5 lat poprawek bezpieczeństwa.

Samsung Galaxy M35 5G dostępny jest w kolorach niebieskim, granatowym i szarym. W Brazylii wszedł do sprzedaży za 2699 reali, czyli około 2050 zł.

Źródło zdjęć: Samsung