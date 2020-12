Galaxy A42 5G - Samsung prezentuje oficjalny unboxing

Samsung zaprezentował oficjalny materiał wideo z unboxingu jednego z najtańszych telefonów 5G na rynku. W jaki sposób producent próbuje zachęcić do jego zakupu?

Samsung Galaxy A42 5G można nabyć w polskich sklepach w cenie niecałych 1500 złotych. Co może skłonić do jego zakupu? Mamy tu tytułową łączność 5G, wyświetlacz Super AMOLED Infinity-U o wielkości 6,6", cztery obiektywy aparatu tylnego (główny 48 MP) i kamerę selfie 20 MP. Napędza go procesor Snapdragon 750G. A skąd pomysł Samsunga, aby miesiąc po jego premierze rynkowej zaprezentować oficjalny unboxing? No cóż - z pewnością ma to związek z kupowaniem na święta smartfonów jako prezentów pod choinkę.

Przy okazji możemy przyjrzeć się trzem wersjom kolorystycznym: Prism Dot Black, White oraz Grey. Złośliwi powiadają, że przypominają one przenośny próbnik fabr do malowania ścian, ale pomijając to, plecki A42 5G są dość oryginalne. Jak podoba Ci się ten model?

Źródło zdjęć: MS PowerUser

Źródło tekstu: MS PowerUser