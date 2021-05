Galaxy A22 5G może być następnym telefonem 5G za 999 zł

Od dłuższego już czasu pojawiają się doniesienia na temat budżetowego telefonu Samsunga – Galaxy A22 5G – który ma być najtańszym modelem 5G tego producenta. Najnowsze doniesienia sugerują, że telefon z Korei będzie konkurował ze swoimi odpowiednikami firm Realme i Redmi.

Odkąd na polski rynek wszedł Realme 7 5G w cenie 999 zł, padła symboliczna bariera cenowa dla telefonów 5G, a teraz producenci starają się utrzymać lub pobić ten wynik. Stąd też mamy nowszy Realme 8 5G, a także Redmi Note 10 5G.

W podobnym pułapie cenowym może się zmieścić zapowiadany Samsung Galaxy A22 5G. Na stronie fińskiego dystrybutora przedwcześnie pojawiła się już cena za ten telefon. Wynosi ona 185 euro bez VAT. Po przeliczeniu na złotówki i doliczeniu podatku otrzymamy kwotę około 1024 zł. To nieco więcej niż liczą sobie chińscy producenci, ale różnica nie jest też tak duża, by to wpłynęło na rezygnację z zakupu. Nie można też wykluczyć, że na polskim rynku ten model będzie dostępny za nieco bardziej nośną marketingowo cenę 999 zł.

Z danych fińskiego sklepu wynika także, że Samsung Galaxy A22 5G będzie dostępny od 6 czerwca 2021 r., a więc premiery należy spodziewać się lada dzień.

Galaxy A22 5G będzie napędzany przez – jakże by inaczej – chipset MediaTek Dimensity 700, czyli układ, który znalazł się w najnowszych telefonach 5G Realme i Redmi. Stosowany jest także w budżetowych modelach POCO, Vivo i Oppo.

Telefon Samsunga otrzyma ekran IPS o przekątnej 6,4 cala w rozdzielczości Full HD+, 4 GB pamięci RAM, aparaty 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix i baterię 5000 mAh z ładowaniem 15 W. Podobną specyfikację mają wspomniane model Realme i Redmi, zapowiada się więc ostra walka o segment niedrogich telefonów 5G do 1000 zł.

Samsung pracuje także nad Galaxy A22 w wersji 4G, który jednak ma nieco inną specyfikację, z wykorzystaniem chipsetu MediaTek Helio G80.

