Fresh ‘n Rebel Smart Finder: nowy gadżet do szukania zgubionych rzeczy

Holenderska marka Fresh ‘n Rebel wprowadzila do Polski małe urządzenie Smart Finder, dzięki któremu odnajdziemy zaginione przedmioty. Brelok można przyczepić do kluczy czy portfela, by później je łatwo namierzyć.

Fresh ‘n Rebel Smart Finder to urządzenie przypominające brelok. Można je przyczepić do kluczy, portfela, torby, bagażu, roweru lub innego przedmiotu, który chcemy mieć zawsze przy sobie. Z gadżetu skorzystają użytkownicy sprzętu Apple: iPhone’ów, iPadów czy Maców oraz zegarków Apple Watch.

Smart Finder wysyła bezpieczny sygnał Bluetooth na dowolne, znajdujące się w okolicy urządzenia w sieci aplikacji Apple Znajdź (głównie na iPhone’y). Te z kolei wysyłają lokalizację Smart Findera z powrotem do urządzenia. W aplikacji Znajdź można śledzić na mapie lokalizację swojego Smart Findera.

Po włączeniu funkcji „Powiadamiaj o pozostawieniu”, użytkownik dostanie powiadomienie na swoim urządzeniu, gdy Smart Finder znajdzie się poza zasięgiem sygnału Bluetooth. W aplikacji Znajdź można wyświetlić lokalizację Smart Findera albo aktywować opcję „Nie powiadamiaj o tym miejscu”. To drugie rozwiązanie przewidziano na sytuację, gdy użytkownik intencjonalnie zostawi dany przedmiot w konkretnej lokalizacji i wszystko jest pod kontrolą.

Jeśli jest włączona funkcja „Powiadom o znalezieniu” i Smart Finder znajdzie się poza zasięgiem Bluetooth urządzenia, użytkownik otrzyma powiadomienie, gdy tylko znajdzie się w zasięgu innego urządzenia w sieci Znajdź i pozna jego lokalizację w aplikacji.

W razie zgubienia przedmiotu trzeba z kolei ustawić opcję „Tryb utracony” i dodać swoje dane kontaktowe. Osoba, która znajdzie Smart Findera, może w każdej chwili skorzystać z opcji „Zidentyfikuj znaleziony przedmiot” w aplikacji Znajdź, aby uzyskać dostęp do informacji kontaktowych właściciela i w ten sposób do niego dotrzeć.

Smart Finder jest odporny na pył i wodę

Jedną z najważniejszych cech Smart Finder jest jego wysoka odporność na wodę i pył (klasa IP67) oraz wymienna płaska bateria CR-2032, której żywotność jest w stanie sięgać nawet do 8 miesięcy. Dzięki dodatkowej baterii Smart Finder posłuży nawet w sumie przez 16 miesięcy. W każdej chwili można sprawdzić stan baterii w aplikacji Znajdź.

Fresh ‘n Rebel Smart Finder jest także wyposażony we wbudowany głośniczek do emisji dźwięku oraz dwie zdejmowalne osłony: jedną w formie breloka na klucze i jedną standardową. Dzięki temu można go przyczepić do kluczy albo umieścić w portfelu lub torbie, zgodnie z indywidualnym uznaniem.

Do wyboru jest aż osiem wersji kolorystycznych gadżetu: ciemnoszara, niebieska, fiołkowa, czerwona, liliowa, zielona, piaskowa i biała. Fresh 'n Rebel Smart Finder znajduje się już w sprzedaży na polskim rynku. Sugerowana cena detaliczna tej nowości wynosi 89 zł.

Źródło zdjęć: Fresh ‘n Rebel