Fitbit Luxe nadchodzi. To będzie „najbardziej elegancka opaska sportowa”

W najbliższych dniach firma Fitbit przedstawi swoje nowości. Już wiadomo, że jedną z nich będzie smartband Fitbit Luxe, który zdaniem producenta ma się wyróżniać szczególną elegancją.

Opaski sportowe wszystkich producentów wyglądają dość podobnie, bo najważniejsza jest w nich treningowa użyteczność, co nie zawsze idzie w parze z ozdobnikami. Fitbit najwyraźniej zamierza to zmienić, bo jego najnowsze urządzenie Fitbit Luxe ma dodać do smartbanda szczyptę elegancji.

Serwis WinFuture dotarł do pierwszych grafik prasowych zbliżającej się nowości Fitbita. Już sama nazwa Fitbit Luxe sugeruje, że będzie to gadżet premium. Główny moduł smartbanda wykonany jest z polerowanej stali nierdzewnej z wykończeniem w kolorze czarnym, złotym i srebrnym. Chociaż specyfikacja opaski nie jest znana, wiadomo już, że zostanie tu wykorzystany ekran AMOLED, co dodatkowo podkreśli dobry wygląd całości.

Producent przygotował co najmniej trzy wersje kolorystyczne pasków – poza czarną pojawi się też kość słoniowa oraz lekki róż. Według WinFuture na tym się nie skończy i Fitbit zaoferuje też spory wybór zamienników w różnych kolorach i wzorach. Ciekawym detalem jest zapięcie – tradycyjna klamerka jak w zwykłych zegarkach, co ma dodatkowo sprawić, że Fitbit Luxe będzie mógł być noszony na co dzień nie tylko przez osoby lubiące sportowy styl.

Opaska pozycjonowana przez Fitbita na model premium musi być też odpowiednio bogata pod względem funkcjonalnym więc należy się spodziewać, że użytkownicy otrzymają coś więcej niż tylko monitorowanie tętna, śledzenie aktywności czy analizę snu. Na szczegóły trzeba będzie jednak zaczekać do przyszłego tygodnia.

