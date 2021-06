Facebook też chce mieć własny zegarek

Rynek inteligentnych zegarków rośnie coraz szybciej. Nic dziwnego, że chcą się na nim pojawić kolejni gracze. Nawet tak egzotyczni jak... Facebook.

Facebook to największy portal społecznościowy i prawdziwy król rynku mediów społecznościowych. Dopiero chiński TikTok okazał się pierwszym godnym konkurentem Facebooka od dawna. Amerykanie działają jednak w nieco innych rejonach segmentu mediów społecznościowych. Facebook już wcześniej miał jednak chrapkę na wejście na rynek sprzętowy. Przykład tego mieliśmy choćby przy goglach Oculus. Teraz Facebook szykuje swój własny inteligentny zegarek. Zgodnie z przeciekami ma to być dość drogi sprzęt - będzie trzeba bowiem wydać około 400 dolarów.

Inteligentny zegarek Facebooka ma mieć od razu dostęp do wszystkich aplikacji z imperium Marka Zuckerberga - WhatsAppa, Facebooka, Messengera oraz Instagramu. Ma on mieć również dwa zdejmowalne aparaty. Nie zabraknie łączności LTE, by zegarek działał niezależnie od smartfonu. Urządzenie ma mieć też wszystkie standardowe cechy takiego zegarka, czyli monitorowanie uprawiania dyscyplin sportowych i analiza tętna. Zegarek ma zadebiutować w przyszłym roku.

Źródło zdjęć: pixabay

Źródło tekstu: the verge, wł