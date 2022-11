Jaki jest najlepszy smarton? To zależy do czego chcesz go użyć

Z okazji zbliżającego się święta wyprzedaży Black Friday 2022, serwis DxOMark przygotował zestawienie najlepszych smartfonów w sześciu różnych kategoriach uwzględniających potrzeby użytkowników tych urządzeń.

Który smartfon jest najlepszy? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wiele zależy od tego, do jakich celów ma nam posłużyć akie urządzenie. W zależności od tego, wybór tego najlepszego może się różnić. Do takiego samego wniosku doszedł serwis DxOMark, który przygotował swoje zestawienie najlepszych smartfonów w sześciu kategoriach.

Najlepszy smartfon do zdjęć i filmów

Z ankiety przeprowadzonej przez serwis DxOMark wynika, że ponad 50% zdjęć i filmów, rejestrowanych smartfonami, przedstawiają znajomych i rodzinę. Z tego powodu aparat fotograficzny powinien uchwycić odpowiedni odcień skóry oraz zapewnić naturalny kontrast. Ważne jest też to, by obraz na zdjęciu czy filmie był odpowiednio ostry, a tło w trybie bokeh ładnie rozmyte, by dobrze wyeksponować pierwszy plan.

W tej kategorii DxOMark poleca następujące smartfony:

Najlepszy smartfon dla nocnych marków

Dobre zdjęcie w dzień to potrafi zrobić niemal każdy smartfon. Gorzej jest w nocy. Gdy światła jest mało, istotne jest odpowiednie połączenie kilku rzeczy. Scena nocna nie może wyglądać jak dzień, wiec nadmierne rozjaśnianie zdjęcia jest wadą. Ekspozycja i kolory powinny być naturalne, powinien istnieć też dobry kompromis między szczegółowością obrazu a szumem, a czasy otwarcia migawki powinny być wystarczająco szybkie, aby zatrzymać ruch w scenie i uniknąć rozmycia obrazu. W klipach wideo przejścia ekspozycji i balansu bieli w zmieniających się warunkach oświetleniowych powinny być płynne.

Smartfony, które najlepiej spełniają powyższe wymagania, to:

Najlepszy smartfon dla seryjnych wideogawędziarzy

Jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów, a jeszcze lepszą historię może opowiedzieć film wideo. Tych ostatnich nagrywamy coraz więcej, więc potrzebujemy do tego odpowiedniego sprzętu. Dobra kamera wideo musi oferować płynną ekspozycję i przejścia balansu bieli, gdy zmienia się poziom światła lub kolor. Przyda się też tryb HDR dla zapewnienia szczegółów w najciemniejszych i najjaśniejszych częściach sceny, a także skuteczna stabilizacja wideo, zapewniająca płynny materiał w różnych warunkach. Dokładny autofocus jest z kolei niezbędny do śledzenia poruszających się obiektów. Istotny jest również dźwięk na nagraniach.

W tej kategorii zwycięzcami serwisu DxOMark są:

Najlepszy smartfon do oglądania filmów

Wyświetlacz jest najważniejszym elementem zapewniającym dobre wrażenia podczas oglądania filmów i seriali. Powinien oferować on odpowiednią jasność, która automatycznie dostosowuje się do oświetlenia otoczenia, a także kolory i kontrast, które odzwierciedlają oryginalne intencje artystyczne twórców treści. Ważne są też głośniki pozwalające sprostać oryginalnej ścieżce dźwiękowej, oraz bateria, która wytrzyma kilka godzin oglądania.

DxOMark poleca te smartfony:

Najlepszy smartfon do mediów społecznościowych

Aplikacje społecznościowe są jednymi z najpopularniejszych na naszych smartfonach. Do ich komfortowego używania potrzebny jest dobry wyświetlacz i mocna bateria. Przewijanie obrazu powinno być płynne, a przypadkowe dotknięcia ekranu nie powinny spowodować niepożądanych przez użytkownika działań.

Co wybrać? DxOMark uważa, że jeden z poniższych smartfonów:

Najlepszy smartfon dla aktywnych

W wielu naszych codziennych zadaniach polegamy na smartfonach, od komunikacji i bankowości po kupowanie biletów na komunikację i nawigacji. Dla użytkowników, którzy spędzają dużą część dnia w ruchu, ważne jest, aby bateria ich smartfonu przetrwała dzień, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

W tej kategorii DxOMark poleca następujące smartfony:

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: DxOMark