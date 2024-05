Doogee Vmax Plus ma baterię 22 000 mAh i aparat 200 Mpix. Wkrótce premiera

Doogee zapowiada premierę nowego, potężnego pancerniaka: Doogee Vmax Plus. Smartfon łączy 5G, potężny akumulator i aparat 200 Mpix.

W zapowiedziach chińskiego producenta pancernych telefonów Doogee znalazł się nowy model z serii V: Doogee Vmax Plus, czyli ulepszony wariant Doogee V Max z 2023 roku. Jego pełna specyfikacja nie jest jeszcze znana, ale firma ujawniła kluczowe cechy urządzenia. Oficjalna przedsprzedaż ma ruszyć 1 czerwca.

Doogee Vmax Plus z akumulatorem 22 000 mAh

Z tego, co ujawnił producent, wynika, że Doogee Vmax Plus to typowy, masywny pancerniak, którego obudowę z tyłu ozdabia stylizowana litera X oraz wkomponowana w nią mniejsza literka V, która podświetla się w jednym z trzech kolorów (czerwony, zielony, niebieski), informując o nowych powiadomieniach.

Z pierwszych renderów i zdjęć widać, że to porządny kawałek „cegły”, a wewnątrz obudowy znalazł się akumulator o pojemności aż 22 000 mAh. Producent obiecuje 156 godzin rozmów oraz 45 godzin odtwarzania wideo na jednym ładowaniu.

Sercem Doogee Vmax Plus jest układ MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) o taktowaniu CPU do 2,6 GHz – w świecie pancerniaków to w tej chwili jedna z szybszych jednostek. Jej pracę wspiera 16 GB pamięci RAM (+20 GB wirtualnego RAM-u), a na aplikacje i dane użytkownik otrzyma 512 GB pamięci UFS z opcją rozbudowy za pomocą karty microSD o pojemności do 2 TB.

Znana jest też specyfikacja aparatów. Główna matryca ma aż 200 Mpix, a sekcję foto tworzą trzy inne jednostki: noktowizyjna 20 Mpix, szerokokątna 8 Mpix oraz aparat selfie 32 Mpix.

Wszystkim ma zarządzać Android 14. Chociaż do oficjalnej premiery jest jeszcze tydzień, Doogee Vmax Plus trafił już na AliExpress, gdzie znalazła się dodatkowa informacja o wyświetlaczu IPS o przekątnej 6,58 cala z odświeżaniem 120 Hz oraz cena 1961 zł. W dniu premiery smartfon ma być jednak znacznie tańszy – sklep sugeruje, że będzie to 299 USD, czyli 1172 zł (bez VAT).

Źródło zdjęć: Doogee