Dizo zapowiada swoje pierwsze telefony

Niedawno oficjalnie zadebiutowała podmarka Realme o nazwie Dizo. Okazuje się, że zapał do wydawania nowych urządzeń wzięła ona od swojego rodzica. Tym razem możemy się spodziewać telefonu.

Każdy chce mieć swoją podmarkę. Tak najprościej można opisać to, co dzieje się teraz na rynku. Do perfekcji skomplikowanie struktury właścicielskiej doprowadził z kolei koncern BBK Electronics. Należą do niego takie marki jak Oppo, Vivo, OnePlus i Realme. OnePlus łączy się jednak z Oppo, do Vivo należy iQOO, a Realme i OnePlus już kiedyś były częścią Oppo. Proste, prawda? Wraz z początkiem lipca oficjalnie zadebiutował Dizo, który jest podmarką Realme.

Nowy nie do końca niezależny gracz skupia się na rynku elektroniki noszonej. Po słuchawkach i zegarku przyszedł czas na telefon. Nie będzie to jednak smartfon, a dwa klasyczne telefony komórkowe. Będą to Dizo Star 300 oraz Dizo Star 500. Pierwszy z nich będzie miał akumulator 2300 mAh, drugi z kolei będzie miał akumulator o pojemności 1830 mAh. Oba modele będą miały łączność 2G oraz miejsca na dwie karty SIM. Oba przeszły certyfikację amerykańskiej FCC, teraz natomiast Chińczycy postanowili zapowiedzieć ich wprowadzenie na rynek na Twitterze. Niestety, nie padły jeszcze konkretne daty.

Źródło zdjęć: Dizo

Źródło tekstu: twitter, wł